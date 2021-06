Homenaje a Wendy Rojas, colega de EL TIEMPO que soñó con ser fotógrafa

Wendy Rojas, auxiliar de servicios generales en la Casa Editorial EL TIEMPO, de 40 años de edad, falleció en las últimas horas, después de contraer el covid-19 en Bogotá. Esta mujer nació en Boyacá, y desde su infancia, soñó con ser fotógrafa. Por las dificultades económicas, y las exigencias diarias para sostener y sacar adelante a su hijo, no tuvo la posibilidad de estudiar esta carrera.

Sin embargo, en el 2016, después de realizar una rifa, y con mucho esfuerzo, logró comprar una cámara propia, pues por muchos meses practicó con una prestada. Luego se inscribió en un curso de fotografía que le permitió cumplir uno de sus sueños.



“No tengo la cámara, pero tengo las ganas. Con un mínimo no es sencillo ahorrar tanto porque en el diario uno está consumiendo y es difícil ahorrar para comprar una cámara. Entonces comencé a hacer una rifa y con la colaboración de todos los de acá que me conocen tengo la fe de que lo voy a lograr”, narró Wendy en ese entonces.



El 6 de diciembre del 2016, tuvo la posibilidad de acompañar a un reportero gráfico del periódico, Héctor Fabio Zamora. Juntos, fueron a hacer registros fotográficos de un evento en Corferias, al occidente de Bogotá, pero lo que ocurrió después fue lo que más la sorprendió.



Zamora llevó las fotografías a la redacción del periódico ADN, quienes publicaron una de las fotografías de Wendy en la portada de una de sus ediciones. Ella no lo podía creer, había cumplido su sueño, por lo que las lágrimas de felicidad y agradecimiento se habían desbordado en sus mejillas al ver aquella portada. La fotografía fue vista por más de 700.000 personas.



“Si uno tiene ganas y quiere hacerlo, lo logra”, dijo Wendy.



Desde la Casa Editorial El Tiempo expresamos nuestras más sentidas condolencias a los seres queridos de nuestra compañera Wendy Rojas.



REDACCIÓN EL TIEMPO.