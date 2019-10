Falleció la Alcaldesa del municipio de La Mesa

Mercedes Rodríguez González, alcaldesa del municipio de La Mesa (Cundinamarca), falleció este miércoles después padecer un cáncer de útero durante más de 10 meses.



A pesar de su enfermedad, la mandataria local estuvo al frente de la administración este año y participó en la mayoría de actividades que requerían su presencia.



(Le puede interesar: Así fue el robo al Obispo de Soacha en la casa cural)



"Mercedes Rodríguez González, el eje de la Administración, la roca de la familia y la protectora de los mesunos, ahora descansa para siempre", comunicó la oficina de prensa de este municipio.

EL TIEMPO habló con Mercedes Rodríguez hace algunos meses sobre su estado de salud. En una entrevista, ella había relatado su proceso de tratamiento.



"Después de una intervención quirúrgica, dictaminaron que tenía cáncer en grado 4. Eso me obliga a iniciar tratamientos con quimioterapias para controlar, en términos generales, el cáncer", contó Rodríguez en su momento.



Además, insistió en que trabajar por el municipio era una especie de terapia para afrontar su estado de salud.



(Lea también: Líos detrás de las elecciones en la CAR Cundinamarca)



"El cáncer mata cuando uno pierde la esperanza de vivir pierde la actitud, la energía, el positivismo. Después de la cirugía, entendí que me tenía que enfrentar a un tratamiento de quimioterapia y que podía tener una esperanza. Entonces, me llené de mucha fortaleza y admitir que tenía una responsabilidad como administradora, como alcaldesa de mi municipio. Me cuido, pero no abandono mi trabajo, sigo el día a día en mi municipio con las incapacidades, con los tiempos libres. He repartido todo para estar ahí al frente", le dijo la alcaldesa a este diario hace unos meses.

Noticia en desarrollo...



BOGOTÁ