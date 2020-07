Adios a ‘Javi’, uno de los rockeros más queridos de Bogotá

A mediados de julio, un video se hizo viral. “¡Vamos, Javi!, ¡Con toda, Javi!, ¡Vamos a salir de esta!, ¡Tú estás bien gordito!, ¡Te queremos mucho y vamos para adelante!”, le decía un vecino a Javier Barrero, un reconocido periodista en la escena del rock y el metal en Colombia, quien era ingresado con prisa a una ambulancia de la mano de tres paramédicos forrados en trajes azules y amarillos.



Ese día se rompió la calma y el silencio de la calle 16 con segunda, en el barrio Las Aguas, en el Centro Histórico de Bogotá. Los vecinos de Javier, conocido en su entorno como El Barón, lo encontraron solo en su cuarto: tenía insuficiencia respiratoria.

“Rompimos el vidrio para poder entrar. Encontramos a Javier acostado con diificultad para respirar, no se movía, no nos hablaba”, le contó Alexander Torres, vecino de Javier, ese día a City Tv y agregó, “tú llegas y te das cuenta que un amigo puede estar a punto de morir por el covid, eso mueve las fibras y quedas pasmado”.



En el primer centro médico se descartó una causa cardiovascular. Entonces se supo que Javier tenía una neumonía avanzada, agravada por el covid-19. Nadie sabe dónde ni cómo se contagio, sus vecinos y amigos aseguran que solo salía a mercar y a hacer diligencias. El resto del tiempo, seguramente, lo pasaba con el rock y el metal a puerta cerrada, pensando en cómo seguirle trabajando al Magazín Cultural Letra Oculta.



En el primer centro de atención no hubo respiradores ni camas disponibles. Por eso, tuvo que ser trasladado de urgencias, nuevamente, al Hospital Simón Bolívar que, hace pocas semanas, comenzó su transición como el primer hospital 100 % covid en Bogotá. Allí sí pudo entrar a Unidad de Cuidados Intensivos.

Javier Barrero, en su última videollamada. Foto: City TV

El 24 de julio sacó energía para una videollamada con su familia. Se lo veía tranquilo y optimista. Estaba conectado a su tanque de oxígeno. Al fondo no sonaba metal, sino la sinfonía de los Cuidados Intensivos: los monitores, el eco de un hospital. “Pero ahí vamos bien, luchando para salir de esta”, dijo Javier del otro lado de la pantalla.



Pero su querido Magazín, su música y sus vecinos, se quedaron esperándolo en las aguas. Un día después de la videollamada, falleció de un paro cardiorespitario.

“Él estaba lúcido y bien, esperábamos que pudiera salir adelante, pero no fue así”, lamenta Juliana Moreno, su sobrina, por videollamada. “Es casi un segundo duelo el ver que ni siquiera puedes tener un espacio para velarlo”, dice.





El 25 de julio, Javier Barrero, de 49 años, El Barón, y el maestro del rock, engrosó como un ítem más la lista de 2.658 fallecidos registrados en Bogotá.



Aunque el nombre de Javier Barrero parece perdido entre la inmensa ola de datos que alimenta, día a día, el Instituto Nacional de Salud, su muerte no fue inadvertida entre los rockeros colombianos.





El Idartes, por ejemplo, le dedicó una despedida y destacó su labor periodística. “Hoy es recordado como el maestro, pensador, escritor y crítico, que dejó importantes enseñanzas y experiencias al movimiento del rock, el metal y las letras en el país, a través de su proyecto Magazín Cultural Letra Oculta, donde abrió espacio para la divulgación de un sinnúmero de exponentes de la música. El comunicador también estuvo al frente del Mercado del Rock Nacional, un encuentro que se realizó por varios años para la compra, venta y canje de material musical creado por artistas colombianos. Además, escribió para algunos medios de comunicación, la docencia fue otra de sus pasiones y los festivales de música fueron una cita a la que siempre asistió”.



Y, en su muro de Facebook, a la fecha, siguen llegando mensajes, programas radiales en su honor y largas despedidas. En tiempos en que no hay despedida ni cuerpo ni asomo de ceremonia, todo vale. “La sociedad debe reconocerle a Javier Barrero su invaluable aporte cultural. Ahora fallecido, su obra de seguro pasará a la posteridad como un clásico, y de colección como nos gusta a nosotros”, escribió en su muro la banda de Death Metal, Border Terror.



*Con reportería de Rafael Niño, de City Tv.