Alejandro Rodríguez, de 33 años de edad, y Ángela Patricia Peñarete, de 29, son las víctimas mortales que dejó la emergencia invernal registrada este sábado en la vía La Calera - Bogotá.



Además, las autoridades confirmaron que continúan con la búsqueda de una persona desaparecida, un hombre de 35 años llamado Javier Velilla.



La alcaldesa Claudia López envió un mensaje de condolencias para las familias de estas dos personas fallecidas: "Nuestras más sentidas condolencias a las familias de Ángela Peñarete y Alejandro Rodríguez, las 2 personas que fallecieron en esta emergencia. Ya les brindamos acompañamiento. Con equipo especializado de @BomberosBogota seguimos en la búsqueda de la persona que sigue desaparecida".

"Los desaparecidos corresponden a la ciudad de Bogotá, entonces es competencia y jurisdicción de ellos la búsqueda de esas personas porque se desaparecieron en jurisdicción de Bogotá. Ellos lo que informan es que se encontró uno y falta uno por encontrar", le explicó a EL TIEMPO el capitán Álvaro Farfán, de Bomberos Cundinamarca.



Según el capitán, Alejandro Rodríguez y Javier Verilla, al parecer, eran vigilantes de una empresa de seguridad que prestaban el servicio en un conjunto residencial de La Calera.



Por lo pronto, se conoce que Velilla es padre de tres hijos de 8, 9 y 10 años y desapareció en el camino al Meta, aledaño al conjunto residencial Arborettos, donde vivía el fallecido estilista Mauricio Leal.



La esposa de Javier Velilla se encuentra en la zona de búsqueda y le dijo a este medio que desde ayer nos sabe nada de su esposo y tampoco han encontrado el carro.



"No me han dicho nada, no sé nada de mi esposo y aquí no me han dado razón de nada, nada", dijo la mujer con la voz entrecortada.



A esta hora las autoridades continúan atendiendo la emergencia en La Calera. De acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hay 180 persona, 29 volquetas, 4 retroescavadoras, 4 pajaritas, 11 mini cargadores y 8 cuadrillas de arbolado trabajando en la zona.

Entre ayer y hoy logramos traer la siguiente maquinaria:

- Más de 19 volquetas

- 4 retroexcavadoras

- 10 mini cargadores

- 1 grúa de ENEL

- 3 camabajas

Cabe recordar que la tragedia inició en la tarde del sábado, cuando las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de tres quebradas.

Los habitantes de los sectores más afectados por las inundaciones explicaron que este tipo de emergencias no son la primera vez que suceden. El pasado miércoles, cuando también se registraron lluvias fuertes en el sector, los residentes tuvieron que sacar con baldes, escobas y palas el agua y el barro de sus viviendas.

