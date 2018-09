Jornada humanitaria con las reclusas y sus hijos en el Buen Pastor

El 21 de septiembre la bancada de mujeres del Concejo visitará la cárcel con ayudas y funcionarios.



Actualmente, dentro de la cárcel conviven con sus madres 13 niñas y 9 niños con edades de 0 a 3 años.



La presidenta de la bancada, Olga Victoria Rubio, concejal del Partido Mira, explicó que se trata de una campaña humanitaria que al tiempo que brinda ayudas de emergencia a las reclusas y a sus hijos se busca ejercer control político de la situación que se vive en El Buen Pastor, donde han identificado hoy 15 reclusas gestantes.

Según el diagnóstico que tiene el Concejo, hoy en esa prisión hay 14 internas portadoras del VIH con tratamiento, 17 afectadas con sífilis sin tratamiento y un caso de tuberculosis.



Rubio aseguró que el Cioncejo tiene información según la cual desde hace dos meses no se han vuelto a presentar psicólogos, auxiliares y jefe de enfermería, y tampoco les han enviado ginecólogos, pediatras o enfermeras.



Familiares y las mismas internas han denunciado, según el informe del Concejo, que carecen de atención pediátrica y en el jardín infantil que funciona dentro de la cárcel no son adecuadas las porciones y las especificaciones nutricionales de los de alimentos.



Entre la información que piensa revisar la bancada de mujeres está la deficiencia en los controles prenatales, pues no hay equipos ni personal idóneo para hacer seguimiento a los casos de embarazo.



El 21 de septiembre realizarán una visita oficial para escuchar de primera mano a las internas y para que las entidades del distrito expongan las soluciones que ofrecerán para atender los distintos problemas.



Durante esa jornada, llamada ‘Primera infancia y maternidad más allá de las rejas’, llevarán implementos de aseo personal, ropa, juguetes y otras ayudas recolectadas en el concejo y con entidades privadas.



La idea, según la concejal Olga Victoria Rubio, es que a partir de esta intervención del Concejo, apoyada por la Personería, se pueda contribuir a que en adelante las reclusas y sus hijos tengan una vida más digna, “especialmente en las etapas de maternidad y primera infancia”.



Redacción Bogotá