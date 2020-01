Falla mecánica sería la causa de accidente de ruta de colegio

El accidente de la ruta escolar que en la mañana de este martes dejó nueve niñas heridas, entre 6 y 14 años de edad se habría presentado por una falla técnico-mecánica del vehículo y una posible imprudencia del conductor.

El siniestro se registró el martes a las 5:40 a. m. en la carrera 14 este con calle 50 sur, en la localidad de San Cristóbal.



La alcaldesa Claudia López reportó que ese hecho habría sido ocasionado por “una falla mecánica” en el vehículo tipo van.



Pero algunos testigos afirmaron que el automotor se habría quedado varado y que el conductor se bajó a empujarlo. Luego de impulsarlo, el hombre se subió de nuevo al vehículo, pero no pudo controlarlo y terminó estrellándose contra un poste de la luz.

Por su parte, miembros de la comunidad señalaron que este no es el único accidente que se ha presentado en la vía entre el barrio Miraflores y la parte alta de Bellavista, donde ocurrió el percance, y los atribuyen a la inclinación de esta y a la velocidad que toman los carros. En los casos más recientes estuvieron involucrados un taxi y un camión. Por eso le pidieron a la Secretaría de Movilidad poner reductores de velocidad.



Además de las nueve estudiantes, en el accidente también resultó herido el conductor, que quedó atrapado en la cabina del automotor y debió ser rescatado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.



Las estudiantes lesionadas son diez menores de edad del colegio público Liceo Femenino Cundinamarca Mercedes Nariño (avenida Caracas con calle 22 sur), donde el lunes pasado la alcaldesa Claudia López y su secretaria de Educación, Edna Bonilla, egresada de este plantel, inauguraron el año escolar con una fiesta.



Las menores fueron trasladadas a diferentes hospitales. Cuatro fueron llevadas al hospital de San Rafael; tres, al hospital de la Misericordia, y dos, al Policlínico del Olaya.



Según el reporte de la alcaldía, ocho de las estudiantes afectadas sufrieron traumas menores, tres de ellas con traumas óseos y dos requieren cirugía, una en el hospital San Rafael y otra en el hospital pediátrico de la Misericordia.



Solo una de las niñas, de 7 años, se encuentra en estado delicado y tuvo que entrar a cirugía debido a una fractura y un trauma craneoencefálico.



El conductor de la ruta escolar fue identificado como Pedro David Buitrago Romero, de 59 años de edad, y no tiene registradas sanciones de tránsito. Fue trasladado al hospital San José.



La ruta era un servicio particular contratado por los mismos padres de familia. El vehículo se encuentra afiliado a empresa Natural Tours S. A. S. y tiene al día el Soat y la revisión técnico-mecánica, según la alcaldía.



No obstante, el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñan, le solicitó a la Superintendencia de Transporte –la autoridad competente– que investigue tanto a esa empresa de transporte como al centro de diagnóstico que expidió la revisión técnico-mecánica.



La Secretaría de Salud les brindó apoyo psicológico a las familias de las niñas afectadas, y la alcaldesa Claudia López estuvo acompañándolas y agradeció al personal médico y administrativo de los cuatro hospitales que recibieron a las menores lesionadas.

BOGOTÁ

EL TIEMPO