El complicado trámite en el pago de facturas de gas domiciliario

Desde el primero de noviembre, la compañía Vanti, que presta el servicio de gas natural en Bogotá, empezó el proceso de cambio de los números de facturación de todos sus usuarios, pero esto se volvió un trámite engorroso. Algunos, incluso, dicen con preocupación que no han podido pagar o que esto les toma mucho tiempo.

Muchos aseguran que como no les ha llegado la factura, han intentado cancelar personalmente, pero se encuentran con que desconocen el nuevo número de cuenta. Y quienes acostumbran a pagar de manera electrónica, la plataforma de los bancos no tiene esa información.



Es por eso que para solucionar el lío los usuarios intentan comunicarse con la líneas de atención de la empresa, donde tampoco es fácil y hay que llenarse de paciencia y esperar. “Intenté pagar mi factura en un Baloto, pero resultó que el número no registraba”, contó Javier Puentes, habitante de la localidad de Bosa.



Vanti tiene cerca de 2’500.000 suscriptores en la capital y el temor, según lo han expresado algunos a EL TIEMPO, es que si no pagan, de inmediato les pueden cortar el servicio, con lo cual se les genera una costosa reconexión. La compañía reconoce que hay demoras en la entrega o incluso que las facturas están llegando muy sobre la fecha de pago.



María Paula Vergara, gerente de Marketing de Vanti, explicó que los inconvenientes se han presentado porque la empresa debió implementar un nuevo sistema de facturación –el anterior le pertenecía a los antiguos dueños mayoritarios– y para darle cumplimiento a la normativa de la Dian que exige la migración a las plataformas digitales.



La empresa de gas reconoció también que “es un reto enorme de servicio al cliente, porque muchas personas no tienen su nuevo número. Por eso dispusimos de unidades móviles alrededor de la ciudad, con cerca de 1.000 personas trabajando para ello, en los canales de atención, como el chat de WhatsApp, la línea de atención al cliente y los centros de atención al cliente presenciales (en los Cades)”.



No obstante, hay usuarios que dicen que tampoco encuentran un adecuado servicio en esos canales. Víctor Vargas, otro suscriptor, sostuvo que para conocer el número de referencia se comunicó con la línea de atención telefónica, pero esto le tomó más de 20 minutos de espera. Este usuario tuvo problemas para pagar por medios electrónicos, porque las tarjetas débito guardan de manera automática la referencia anterior y ante un cambio de estos números no es posible hacer la transacción.



El prestador del servicio reconoció que se están presentando esos casos y recomendó que los usuarios contacten a sus bancos. “Empezamos un proceso interno con las entidades financieras para que hagan ese cambio. Sería bueno que cada quien llame a su banco para verificar la nueva cuenta”, le respondió a este diario un funcionario de la empresa Vanti. De todos modos, la compañía espera que este mes se normalice la situación y les pidió a los ciudadanos “paciencia”.



Pero con esta respuesta no se soluciona el riesgo del corte en el gas que, entre otras cosas, su reconexión tiene un costo de 48.021 pesos y se concreta durante las 24 horas hábiles posteriores al pago. Ante esto, Vanti responde que decidió correr el plazo de pago correspondiente a noviembre, hasta dos semanas. Pero, esa exención se aplicará solo para los recibos de ese mes, es decir que con la factura de diciembre no habrá más tiempo.



También hay usuarios que cuestionan que no haya habido información adecuada sobre el cambio de cuenta y los efectos que esto podía tener. Andrés Marulanda, habitante de Engativá, manifestó que “la difusión de la información nunca fue clara”.



No obstante, la empresa de gas natural expresó “que llevan varios meses haciendo la publicidad de este cambio, por medio de los canales nacionales, radio y redes sociales, así como los recibos físicos”. Por su parte, la Superintendencia de Servicios

Públicos indicó que “este proceso es totalmente interno de la compañía y, por ende, no está obligada a informar a las autoridades, pues no existe un estándar regulatorio que le exija informar a los usuarios sobre los procesos de modernización de su sistema tecnológico”.

Vanti aseguró que las modificaciones que realiza son en beneficio de la comunidad, pues con ellas podrán pagar los recibos en cualquier punto de recaudo, sin necesidad de factura física. Tendrán especificada la fecha máxima de la revisión periódica obligatoria y habrá secciones en los que se dividirá con claridad los gastos de consumo, subsidios y financiación.

Redacción Bogotá

EL TIEMPO

