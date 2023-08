Un asesinato ocurrido en el anochecer del pasado sábado 12 de agosto y el amanecer del 13, en el sector conocido como Cartagenita, antes de llegar a Facatativá, tiene conmocionada a la comunidad del sector.



A la Policía llegó el reporte de que al parecer una mujer habría apuñalado a otra en medio de una discusión a las afueras de una discoteca, pero al llegar al lugar la presunta responsable ya se había ido y su víctima estaba rumbo al hospital.

La que se inició como una noche de diversión entre amigos, terminó en tragedia para Jiseth Katerine Rondon, una joven de 26 años, quien sin saberlo estaría rumbo a una discoteca en la que sería brutalmente asesinada.



Ese sábado 12 de agosto llegaron dos grupos de personas al establecimiento de rumba ubicado en el sector de Cartagenita, en uno se encontraba la víctima y en otro quien sería su presunta homicida. A pesar de no ir juntas esa noche, a ambas las unía un lazo familiar, eran hermanas que se llevaban a penas un año de edad de diferencia.



"Al interior de la discoteca se presenta una discusión entre los dos grupos, se forma un fuerte altercado y deciden salir a la calle. Una vez fuera de la discoteca se encuentran las dos hermanas y Katerine (la víctima) requiere a Yina que paren la discusión", comentó en entrevista con EL TIEMPO Carlos Manuel Silva, director de Fiscalías Seccional Cundinamarca.



Por el momento no se conocen las causas de la discusión dentro del establecimiento, si bien existen rumores que afirman que al parecer el altercado entre ambos grupos inició por una chaqueta, esto aún no ha sido verificado por la Fiscalía.

Yina sin mediar palabra saca un arma cortopunzante y hace cuatro lances contra la humanidad de su hermana Katerine FACEBOOK

De acuerdo con el trazado que se tiene de los hechos ocurridos esa fatídica noche, Katerine intentó mediar con su hermana para parar la discusión. Sin embargo, Yina sacó un arma cortopunzante y agredió en cuatro oportunidades a su familiar.



Inmediatamente después las personas que estaban alrededor se percatan de lo sucedido y deciden reaccionar en favor de la víctima. El esposo de Katerine, que se encontraba junto a ella al momento del altercado, la traslada rápidamente al Hospital de Facatativá.

Katerine, asesinada por su hermana. Foto: Tomada de redes



"Katerine es trasladada en la moto de su esposo, junto con otra conocida, al hospital de Facatativá", expresó el director Silva.



"Ella llega con vida, la reaniman, pero más o menos una hora después fallece por la gravedad de las heridas", añadió.



La joven recibió cuatro cortes en su cuerpo. Uno de ellos en el brazo izquierdo, otro en el pectoral o seno derecho y el de mayor gravedad fue el descrito por el médico como una herida supraclavicular en el costado izquierdo, que se cree habría sido mortal por su cercanía con el corazón, y por lo que falleció.



"Las heridas fueron mortales", dijo Silva. ​

La cercanía entre las hermanas

Contrario a lo que se podría llegar a pensar las hermanas no tenían una mala relación, y aunque no vivían juntas, sí eran cercanas.



"Al parecer su relación era tan buena que la fallecida, la victima, en algunas oportunidades le cuidaba un hijo menor a la agresora, es decir su sobrino, un menor de 5 años edad", dijo Silva.



Por tanto, aún se investigan las verdaderas causas que llevaron a Yina a atentar contra la vida de su hermana, apenas un año mayor que ella, y quien incluso la ayudaba con su pequeño hijo.

El escondite de la presunta homicida

La ciudadanía alertó a la Policía sobre los hechos ocurridos esa noche, y además de describir la fuerte escena, también dan una detallada información sobre la apariencia física de la agresora.



Sin embargo, tras atentar contra la vida Katerine, Yina se va del lugar sin auxiliar a su hermana.



"La ciudadanía da aviso hacia donde se dirigió la mujer, hacía donde tomó rumbo y la Policía se dirige al lugar", apuntó la Fiscalía.



Al parecer, luego de apuñalar en más de una ocasión a su hermana, Yina decidió esconderse en su vivienda, a donde minutos más tarde acudieron las autoridades gracias a los reportes de los testigos. Un hombre fue quien respondió al llamado de los uniformados en la puerta y les dio autorización de ingresar para verificar el paradero de la presunta asesina.

Tan pronto como la Policía verifica que la vestimenta y las características físicas de la mujer que se escondía bajo la cama coincidían con las dadas por los testigos, proceden a capturarla.



Sin embargo, el arma utilizada para atacar y quitarle la vida a su hermana no fue encontrada.



De acuerdo con Fiscalía, a la mujer se le imputan cargos por homicidio agravado por el estado de indefensión de la víctima al tratarse de un parentesco familiar, es decir, la hermana.



Sin embargo, la agresora no aceptó los cargos, por lo que ahora hay dos caminos a seguir: primero la mujer puede ir a juicio o, segundo, celebrar un preacuerdo con la Fiscalía más adelante.



Si la joven de 25 años va a juicio podría enfrentar una pena que va de 480 meses a 600 meses de prisión, en caso de que no se acoja a ningún beneficio que le otorgue la rebaja de pena.



LAURA MARÍA AVENDAÑO L.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

