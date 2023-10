Extraño robo en Bogotá: ‘Un hombre obeso me engañó y me robó tres millones de pesos’

Un ciudadano de Bogotá denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un extraño robo en la carrera 13, entre calles 55 y 56 en la localidad de Chapinero. Dijo que cuando transitaba por el sector a eso de las 4 de la tarde fue abordado por un sujeto obeso que apenas lo vio, le advirtió que no le iba a hacer daño, que solo necesitaba comprobar si era el sujeto que estaba buscando para dispararle.

“Me pidió mi teléfono. Aseguró que pensaba que yo le había tomado fotos, y quería comprobar que efectivamente le había hecho ninguna toma. Yo me negué a hacerlo en primer lugar y el sujeto básicamente dijo que él no tenía necesidad de robarme”.

Luego amenazó al ciudadano con robarlo y además con sacar un arma y dispararles. En esos momentos no quería que se me acercara porque temía que me fueran a drogar, pero al mencionar el arma la verdad es que temí a oponer resistencia. También dijo que era él que controlaba las ollas de toda la zona”.

Al delincuente le alcanzó el tiempo para decirle a su víctima que había pasado ocho años en la cárcel y que si él quería lo podía matar ahí mismo. “Coaccionado, le di mi teléfono, me hizo mirar a una supuesta cámara, entra al parqueadero que está entre el Farmatodo y el Oxxo sobre la Carrera 13”.

Quiero hacerles saber sobre una modalidad de robo de la que fui víctima hoy a las 4 PM. Me encontraba caminando por la Carrera 13 entre la 55 y la 56 y me aborda un sujeto obeso diciéndome que no me va a hacer daño, pero que necesitaba comprobar que yo no era un sujeto que estaba — Jorge Anaya (@JorgeAZ_) October 16, 2023

Amedrentaba a su víctima diciéndole que a él le molestaba, que pensaban que él fuera atracador, que él no tenía necesidad de hacer eso, y sacó un fajo de billetes de 50 mil. Supuestamente, quería demostrarle que no necesitaba robar. “Luego me hizo caminar hasta la calle 56, al lado de la estación de Transmilenio, todo con mi teléfono en la mano y señalando a varios carros”.

Le decía al ciudadano que eran ‘los patrones’ y le repetían que si desconfiaba de él le iba a disparar. “Me pidió que le diera la clave para comprobar que efectivamente ese teléfono que yo tenía no era robado. Aquí cambió la historia y dijo que querían comprobar que yo no era atracador”.



Luego lo hizo sentar en la acera, le dijo que mirara fijamente a otras cámaras un par de veces. “Yo ahí la verdad es que estaba nervioso y se notaba claramente. El tipo nuevamente se molesta y decía que le ofendía pensar que yo le iba a hacer daño, y que si no me calmaba me iba a secuestrar y a meter en uno de los negocios que estaban cerrados”.

Posteriormente, lo hizo mirar a otra cámara al oriente, el ladrón caminó hasta la avenida Caracas y se fue en una Toyota Fortuner gris oscura del año 2008. “Cuando íbamos caminando saludó a una señora que estaba en una de las cafeterías sobre la calle 56, costado norte, que se encontraba abierta a esa hora”. Al ciudadano le robaron tres millones de mi cuenta de ahorros.

El subsecretario de seguridad Andrés Nieto Ramírez se alertó con esta denuncia y pidió al ciudadano denunciar el hecho ante las autoridades para que se inicie una investigación.

REDACCIÓN BOGOTÁ