Se siguen conociendo detalles del perfil del ciudadano canadiense que atacó brutalmente a un uniformado de la Policía Nacional, luego de que este intentara calmar su furia en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.



Las fuertes agresiones se dieron durante la mañana de este martes 11 de julio y quedaron registradas en un video que tomó fuerza en redes sociales, debido al rechazo que mostraron cientos de personas ante el comportamiento del hombre.

El servicio informativo de City TV logró hablar con uno de los pasajeros que compartió con el canadiense Vince-Tong Sozio en su llegada a Colombia, luego de tomar un vuelo proveniente desde Panamá.



El testigo, quien prefirió no identificarse, comentó que desde ese momento estuvieron en contacto con el hombre, ya que el sujeto les pidió ayuda al no recibir una de sus maletas.

Momento de la captura del ciudadano canadiense. Foto: Policía Nacional

"Él no hablaba español y me pidió el número para que yo lo pudiera asesorar o ayudar en algo", sentenció el hombre.



Así mismo, dijo que Sozio no es un “extranjero pudiente” y que se le hizo difícil su estadía en Colombia, ya que perdió su maleta y no tenía suficiente ropa. Asegura que se hospedó durante algunos días en el barrio 20 de julio, pero que también durmió en el aeropuerto.



Según las declaraciones entregadas por el testigo, el ciudadano extranjero habría llegado a Colombia para someterse a un tratamiento terapéutico que lo ayudara con sus problemas de adicciones.



"Él manifiesta que tiene problemas con sustancias, con drogas y mentalmente no se le nota bien. A veces dice incoherencias", comentó el hombre, asegurando que Sozio decía que alguien lo quería matar dentro del aeropuerto.



Se dice que el vuelo de regreso del canadiense estaba programado para este domingo 9 de julio, pero que el extranjero lo habría perdido por llegar tarde al aeropuerto.



Sin embargo, Sozio le dijo al hombre que lo había estado ayudando que no pudo regresar a Toronto porque le habían puesto problemas por su mascota. Razón por la que habría dormido en el aeropuerto El Dorado desde el domingo.

🚨 Así fue el momento en el que un pasajero golpeó de manera brutal a un policía en el aeropuerto El Dorado. Esto es lo que se sabe ► https://t.co/kN03LRAcZopic.twitter.com/SZqZAcg98K — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 11, 2023

Según información compartida por el coronel Octavio Augusto Gil, comandante de la Policía del aeropuerto de El Dorado, el ciudadano extranjero habría tenido intenciones de quitarle el arma de dotación al uniformado y de agredirlo.



Las autoridades adelantan una investigación en contra de Sozio, quien fue señalado de lesiones personales, y se espera que se tome una decisión respecto a su permanencia en Colombia durante las próximas horas.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de City TV

