Según los cálculos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la extorsión se redujo 7,2 por ciento entre enero y septiembre de este año si se compara con el mismo periodo de 2021. No obstante, todos los días se conocen más casos de personas que han sido afectadas por este tipo de delito. Llamadas, mensajes de texto, recibos de servicios públicos, pago de impuesto y hasta supuestos subsidios son algunas de las modalidades que los estafadores usan para robar a la gente no solo en Bogotá, sino en el país.



Recientemente se han conocido varios casos en los que supuestos integrantes de la estructura criminal el ‘Tren de Aragua’ estarían llamando a comerciantes para amenazarlos de muerte si no pagan las sumas de dinero que se les solicita.

Los extorsionistas, que previamente han robado un automóvil, envían mensajes de texto falsos desde números ocultos para hacer transacciones con sus víctimas. FACEBOOK

“Desde hace cuatro días vengo recibiendo llamadas supuestamente del ‘Tren de Aragua’ diciendo que debemos entregar un dinero o si no nos hacen daño. Quiero hacer esto público para que las autoridades se encarguen de investigar quiénes son los que están haciendo esto con los comerciantes”, señaló Pedro Ramírez, una de las víctimas de esta modalidad delictiva.



De acuerdo con el registro de los investigadores, durante las dos últimas semanas se han reportado al menos 12 llamadas provenientes del mismo número celular dirigidas a comerciantes del sur de la capital del país. No obstante, esta situación no es nueva. La Fiscalía seccional Bogotá ya había advertido que esta modalidad de hurto se venía asomando en la ciudad luego de la ola de homicidios violentos de los primeros ocho meses del año.



Para el ente investigador, “este tipo de estructuras practican la extorsión llamando a la persona, amenazándola y mandándole fotografías de armas de largo y corto alcance y dos o tres granadas. Le hacían directamente la petición económica a la víctima; incluso desde Venezuela se hacen muchas extorsiones hacia Colombia y hacia América Latina”, señaló un investigador de la entidad.



César Augusto Hernández, investigador criminal de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que la extorsión a nivel de seguridad se ubica por lo general en zonas complicadas de la capital. “En los lugares donde los índices de criminalidad son un factor de riesgo, las organizaciones criminales convencen a sus víctimas de que, para poder trabajar, comercializar o circular, deben pagar una cuota por seguridad. Cuando la víctima no accede, es hostigada por grupos criminales”.



En esa misma vía, un estudio realizado por el centro de pensamiento Futuros Urbanos señaló que aunque las cifras para Bogotá en esta materia se mantienen positivas, lo cierto es que la tendencia desde 2018 a 2021 mostró un empeoramiento de la situación con un aumento del doble de denuncias entre estos dos años de referencia. Mientras en 2018 fueron 760 casos, el 2021 cerró con 1.528. La tasa de extorsiones por cada 100.000 habitantes hasta el 30 de septiembre era de 12,9 por ciento.



Ahora, si se analizan los datos de los años pasados con mayor detalle, es posible evidenciar que en tan solo cinco años se triplicó el número de casos: la ciudad pasó de registrar 452 a 1.528 en 2021. En lo corrido de este año, ya se han contabilizado 1.022 casos.

Sin denuncias



Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, advirtió que “es posible que exista un subregistro muy alto en las denuncias porque las víctimas de esta actividad delictiva tienen temor a perder la vida o por las mismas represalias que pueden ejercer los delincuentes sobre ellos o sus familiares”.



Respecto a la falta de denuncia de esta modalidad delictiva también advirtió Carlos Rojas, director de riesgos corporativos de la Confederación Nacional del Gremio de Seguridad Privada (Confevip), quien aseguró que la extorsión es un delito que la mayoría de víctimas no denuncian. “Por eso es que no se ve reflejada la realidad de la situación en cifras oficiales”.



Y es que hablando de cifras oficiales, la Secretaría de Seguridad reveló que entre enero y septiembre de este año los casos registrados sumaron 1.031, lo que representa una reducción de 80 registros, frente al mismo periodo de 2021, cuando la cifra se elevó a 1.111. No obstante, los expertos señalan que estas cifras están atravesadas por una abstención a la denuncia que también está en aumento.

Las modalidades



De acuerdo con el investigador criminal Augusto Hernández, la extorsión se presenta en diferentes modalidades y cada una de ellas tiene un modus operandi diferenciado.

​

“La mayoría de los casos proviene de las cárceles. Ellos buscan sus víctimas por medio de bases de datos y operan bajo una logística de fábrica criminal y tienen todo lo correspondiente a un call center donde cada uno se encarga de una parte del procedimiento criminal, tanto adentro como afuera de los centros de reclusión”.



En el caso de las llamadas millonarias, los delincuentes convencen a las víctimas de que algún familiar fue detenido o tuvo un accidente. “Cuando la víctima entra en pánico, empieza a revelar información importante de su familiar, lo que hace que fraguar el delito sea más sencillo”.



Otra de las modalidades más frecuentes en la ciudad es el cobro de extorsiones por recuperar vehículos robados. En este caso, advierte el investigador, la mayoría de víctimas que acceden a pagar los sobornos pierden tanto el dinero como el vehículo.

“En esta modalidad, los extorsionistas, que previamente han robado un automóvil, envían mensajes de texto falsos o hacen llamadas desde números ocultos para hacer transacciones con sus víctimas”.



Finalmente, los expertos advierten que hay una modalidad que ha cobrado gran relevancia en la ciudad y es la extorsión por servicios. En este caso, las víctimas son trabajadores o prestadores de servicios cotidianos que son contratados para prestar algún servicio en zonas apartadas de sus lugares habituales.



“El delincuente realiza una llamada para solicitar un trabajo y cuando el trabajador llega a cumplir con la cita, alguien le retira sus pertenencias y llama a los familiares para avisar de su secuestro. Ahí es cuando las familias acceden a dar grandes sumas de dinero”, advirtió.

En el resto del país las cifras también suben

De acuerdo con el informe presentado por Futuros Urbanos sobre la situación de la extorsión, las cifras más alarmantes son las de Ibagué. Según el documento, en esa ciudad, al cierre de este año, se podría ver una tasa de 30 casos de extorsión por cada 100.000 habitantes, lo que la ubica como la ciudad con más casos de todo el país.



Por otro lado, el documento también alertó sobre la tendencia que se ha visto durante este año en ciudades como Barranquilla y Santa Marta, donde los casos han ido en aumento y, según señala, no hay planes claros de las autoridades para mitigar el crecimiento de esta modalidad delictiva.



Finalmente, en Villavicencio, aunque es la ciudad más pequeña de las 10 principales del país, está la tasa más alta de extorsiones con un dato de 33 casos por cada 100.000 habitantes.



REDACCIÓN BOGOTÁ

ESCRIBANOS A TORJOH@ELTIEMPO.COM