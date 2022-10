Aunque ha pasado desapercibido, el fenómeno de la extorsión viene aumentando de manera preocupante en Bogotá.



En tan solo cinco años se triplicó el número de casos: la ciudad pasó de registrar 452 a 1.528 en 2021. En lo corrido de este año, ya se han contabilizado 1.022 casos.



Es posible que exista un subregistro muy alto en las denuncias porque las víctimas de esta actividad delictiva tienen temor a perder la vida o por las mismas represalias que pueden ejercer los delincuentes sobre ellos o sus familiares.



Ya vimos esta semana cómo intimidaron a un comerciante en el Barrio San Fernando con disparos en la fachada de su casa.



Detrás de la extorsión hay bandas criminales que se dedican al cobro de préstamos gota a gota, al microtráfico en los barrios, a la extorsión a comerciantes y residentes, a vendedores ambulantes y hasta a motociclistas… Todo con el fin de obtener un beneficio económico a través de la intimidación y la violencia. Las víctimas de extorsión reciben amenazas y, en algunos casos, puede llegar a ser secuestrados con fines extorsivos.



En año y medio se han denunciado 6 casos de esta modalidad delictiva en la ciudad.

La extorsión se puede manifestar a través de cartas directas, llamadas telefónicas, redes sociales y hasta visitas en la puerta de la casa o establecimiento comercial.



Todas estas modalidades vienen creciendo, en particular las llamadas telefónicas y las amenazas a través de redes sociales.



Esta última registra incrementos superiores al 1.000 por ciento en el último lustro.

Desde Futuros Urbanos hemos analizado las estadísticas oficiales y llama la atención que las localidades de Kennedy, Engativá y Suba concentran el 32 por ciento del total de casos de extorsión en la ciudad.



La mayoría de las víctimas son adultos jóvenes, sobre todo hombres, quienes son extorsionados a través de redes sociales.



En el caso de las mujeres, predomina la extorsión telefónica -en la mitad de los casos-.

Aunque no se ha documentado mucho, hay nuevas modalidades de extorsión como el robo de motos, donde los delincuentes contactan a la víctima para que pague un valor de 'rescate' por su vehículo.



El otro fenómeno es el préstamo gota a gota; allí la extorsión actúa como un mecanismo de presión para quien incumple los pagos. Hoy se desconoce cuántas víctimas han sufrido lesiones personales o cuántas han tenido que cambiar de residencia por la presión de estos delincuentes.



Y, finalmente, está la extorsión vía redes sociales, donde las bandas delincuenciales se han especializado en publicar información privada como fotografías, chats o archivos sensibles para la integridad de las personas o las empresas.



Es un hecho que la extorsión viene aumentando en la ciudad, pues las estrategias para combatirla no han tenido los resultados esperados o se ha subestimado el fenómeno a pesar de la evidencia que muestran las cifras en los últimos años.



Y aunque las demás ciudades principales del país también registran crecimientos, estos no son tan elevados y acentuados como sucede en Bogotá.



Es urgente reconocer el problema, mejorar los mecanismos de denuncia y proteger a las víctimas de extorsión que deciden denunciar.



La inteligencia policial es clave para desarticular estas bandas delincuenciales, pero también lo es atacar el fenómeno del gota a gota, el microtráfico en los barrios y la extorsión a comerciantes y vendedores informales en la ciudad.



ÓMAR ORÓSTEGUI

Director de Futuros Urbanos.