Una mujer, que no conocía, empezó a llamar a *Andrés con insistencia. Le decía que, si quería verla desnuda, que deseaba verlo, pero él, un poco asombrado, evitaba responderle. Ese fue el preludio de la pesadilla que hoy, dice, ha acabado con su vida.

Luego, con conversaciones más tranquilas, le preguntaba que si estaba soltero, que cuáles eran sus pasatiempos, que quería hacer algo con él y pues él le respondía. Lo llamó tantas veces que cayó en la red. “Mi error fue responder a una llamada, en vez de haberla bloqueado”.



Lo primero que vio en la pantalla de su móvil fue una mujer desnuda que realizaba actos sexuales. “Tengo que admitir que me quedé viéndola. Pocos segundos después me di cuenta de que ella había realizado un video de esa comunicación. Me asusté y cancelé la llamada”.

A través de mensajes y correos empiezan a cazar usuarios para robarlos. Foto: iStock

Luego pasó lo inevitable. Lo extorsionó. “Ya puedes ver que tengo un video hermoso. Puedo ponerlo en YouTube y en otros sitios. No intentes bloquearme. Si escapas, te juro que te arrepentirás, publicaré este puto video. Arruinaré tu vida en un segundo. Si respondes mis preguntas y mis mensajes, te salvarás”.



Le dijo que si no le enviaba dinero iba a publicar un video de él desnudo. “Pero eso es ilógico porque yo tenía ropa, pero si salía mi rostro es el video. Ella debió editar algo porque salen las partes íntimas de un hombre. Desde ese día no me ha dejado de molestar”.

Luego le decía que si era buena persona que ayudara a niños pobres de la Costa de Marfil con una donación de 1.500 dólares. “Yo le dije que no tenía ese dinero y me empezó a amenazar con subir el video a toda clase de plataformas, a los periódicos y a los noticieros”.



Incluso le dijo que si no le transfería lo que pedía lo iban a buscar de la Interpol. “Yo no sé por qué me llené de miedo, no pensaba, pero tienen la forma de amedrentar a las personas. Y es que el video está muy bien editado, como si fuera real. Cuando me dijo que me iba a acusar de pedofilia, entré en pánico. Me dijo que acabaría con mi dignidad, con mi vida familiar y mi trabajo”.

Con miedo le dijo que no publicara nada, pero la extorsionista solo le pedía grandes sumas de dinero. “Yo, aterrado, le dije que tenía 100 dólares, pero me pedía 200. Al final aceptó y me dio hasta el sábado pasado para consignar ese dinero en una cuenta de Western Union. Yo intenté, pero no me recibieron el giro por políticas de los países”.



Luego, la extorsionista, le planteó otras formas de hacerle llegar el giro y lo llamaba con insistencia. “Finalmente, no mandé nada y bloqueé el número, pero me llamaban y me escribían desde otros teléfonos. Supuestamente, me estaba contactando un secretario de la Interpol. Obviamente son estafadores. El código es de Costa de Marfil”.

Hoy, a pesar de lo ilógico de la situación, este hombre teme que los delincuentes entreguen material a su familia y a sus conocidos. “Es terrible pensar en que te dañen así la imagen. Yo soy de El Salvador, pero no quiero que esto le pase a ninguna persona, en Bogotá u otras ciudades”.

Más casos

Los casos de extorsión a través de videos, llamadas, mensajes y aplicaciones, pululan. Otro ciudadano denunció que recibió una videollamada. Bastaron unos segundos para que interrumpieran la comunicación y luego le escribieron diciéndole que si no les pagaba lo que exigían iban a difundir las imágenes.

Le mostraron un video en donde salía una mujer realizando actos obscenos. “Mi cara apareció en el video durante los 10 segundos observando, después cortaron la llamada y empezaron las amenazas”. Los extraños le pedían dos mil dólares para devolverle la grabación. Le decían que se trataba de una menor de 13 años y que él aparecía viéndola.

Asustado, consiguió parte del dinero. “Les mandé 200 dólares, desafortunadamente pensando en que esto podría traer consecuencias gravísimas para mi ámbito laboral y para mi vida personal, pues podría quedar como un consumidor de pornografía sin serlo”.



Pero las amenazas siguieron. Los criminales le decían en mensajes de texto “que eso no les alcanzaba porque supuestamente tenían una persona enferma en otro país, la cual necesitaban curar y que el médico les pedía no sé cuánto dinero para poder hacerle una operación”.



La víctima decidió no seguir accediendo al chantaje. “Inmediatamente, pusimos la denuncia, por redes inhabilitamos todas las cuentas y a la Policía también se le informó ese mismo día”.



Allí le aseguraron “que no iba a pasar nada y que estuviera tranquilo, que no les siguiera el juego de las extorsiones y que cerrara o eliminara todas las redes sociales”, detalló.

No caiga en la trampa

Con un simple clic, usted puede caer en elaboradas redes de estafa. Si ingresa a alguno de sus dispositivos una videollamada, ya sea a través de WhatsApp, de Messenger, de Instagram o por cualquier red social, tome estas precauciones para no caer en la trampa de los delincuentes: Si decide contestarle a un desconocido, tape la cámara o desactívela. Luego constate quién está al otro lado de la pantalla. Conteste solo las videollamadas que haya acordado previamente con alguien, incluso con un amigo suyo, porque los delincuentes podrían estar usando la identidad de alguno de sus conocidos. Simplemente no conteste.

Cifras de extorsión en Bogotá

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, este año se han registrado, de enero a junio, 482 casos de extorsión en Bogotá, frente a 647 del mismo periodo en el año 2022.

El acumulado muestra que la mayor parte de estas, unas 121, se consolidó a través de las redes sociales y 185 a través de una llamada telefónica. El resto fueron sin o con empleo de algún tipo de arma.



De acuerdo con el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Paz, la extorsión es una de las actividades delictivas que mayor cantidad de subregistros cuenta en la capital del país. Sin embargo, la preocupación aumenta porque son delitos que también han crecido en otras zonas del territorio nacional.

Operativo conta la extorsión en Bogotá En 2023, la Policía ha registrado más de 26 mil casos. Bogotá concentra el 31 % de los reportes. Foto:

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

