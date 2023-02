Aunque los cálculos de las autoridades han demostrado que la extorsión ha sido un fenómeno que viene en reducción desde agosto del año pasado, lo cierto es que cada día se conocen más casos en los que ciudadanos denuncian haber sido víctimas de alguna de las modalidades de este delito. Los expertos también hablan de posibles subregistros que demostrarían la verdadera magnitud del problema en la ciudad.



(Lea también: La polémica por la no inclusión del Metro en el Plan de Desarrollo de Petro)

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana, en lo que va de este año se han registrado 50 casos de extorsión en Bogotá, una cifra que es 35 por ciento más baja que la reportada en el mismo periodo de tiempo en 2022, que llegó hasta los 77 casos.



Recientemente, se han conocido varios casos en los que supuestos integrantes de la estructura criminal el ‘Tren de Aragua’ estarían llamando a comerciantes para amenazarlos de muerte si no pagan las sumas de dinero que se les solicita. Incluso, la semana pasada fueron enviados a la cárcel tres patrulleros y un intendente, del CAI Caldas en Kennedy, señalados de extorsionar ciudadanos en el sector aledaño a Corabastos en nombre de este grupo criminal.



“Desde hace cuatro días vengo recibiendo llamadas supuestamente del ‘Tren de Aragua’ diciendo que debemos entregar un dinero o si no nos hacen daño. Quiero hacer esto público para que las autoridades se encarguen de investigar quiénes son los que están haciendo esto con los comerciantes”, señaló Pedro Ramírez, una de las víctimas de esta modalidad delictiva.



Ahora, si se revisa el panorama delictivo de esta modalidad durante todo el 2022, se puede evidenciar que la extorsión tuvo una reducción de 12,6 por ciento durante los últimos 12 meses, lo que corresponde a un registro de 1.335 casos frente a los 1.528 que se contabilizaron al cierre del 2021. Pero entonces ¿cuál es el problema?

Facebook Twitter Linkedin

extorsión por redes sociales. Foto: iStock

Qué está pasando en Bogotá

Esta situación está afectado de manera más drástica a las localidades de Kennedy, Bosa y Usme y figuras como la del ‘Tren de Aragua’ han hecho que el delito mute y pase de simples extorsiones. FACEBOOK

TWITTER

Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Paz, señaló que la extorsión es uno de los delitos que presenta un mayor número de subregistros o “criminalidad no registrada” no solo en Bogotá, sino en el resto del país. Para el investigador, este fenómeno en muchas ocasiones podría hasta duplicar las cifras oficiales pues, “las autoridades viven de la denuncia y las estadísticas pero no necesariamente esto representa la realidad pues no todas las víctimas, que se ven amenazadas, acuden a un método de denuncia”.



En esa misma línea, explicó que hay un choque entre la percepción y la realidad sobre este delito que está mediado por la transformación de los objetivos de los grupos criminales que ya no solo se disputan los corredores de las rutas de narcotráfico en la ciudad, sino que han empezado una guerra por el control de las zonas donde se desarrolla la microextorsión.



“Esta situación está afectado de manera más drástica a las localidades de Kennedy, Bosa y Usme y figuras como la del ‘Tren de Aragua’ han hecho que el delito mute y pase de simples extorsiones con mensajes de texto o panfletos a la utilización de técnicas para infundir terror, como los vídeos con registros de muertes o de armas de largo alcance”, añadió Rosanía.

Modalidades

Según César Augusto Hernández, investigador criminal de la Universidad Manuela Beltrán, “la mayoría de los casos provienen de las cárceles. Ellos buscan sus víctimas por medio de bases de datos y operan bajo una logística de fábrica criminal y tienen todo lo correspondiente a un call center donde cada uno se encarga de una parte del procedimiento criminal, tanto adentro como afuera de los centros de reclusión”, explicó.



Estas son las tres modalidades más frecuentes de extorsión en Bogotá:



1. Vía telefónica o redes sociales: Muchas veces los extorsionadores llaman desde las cárceles. Uno de los engaños más frecuentes son llamadas en las que se hacen pasar por familiares y piden dinero.



2. Devolución de bienes o rescate: Esta se da más que todo cuando delincuentes roban algún vehículo, y llaman a la víctima a pedirle dinero para devolverle el carro o moto. No obstante, pasa mucho que las personas mandan el dinero y no tienen de vuelta el automotor, y los extorsionadores se pierden.



3. Sextorsión: En esta modalidad delictiva se actúa más que todo por medio de las redes sociales y las páginas de internet, pues muchas veces envían enlaces que pueden robar la información del dispositivo electrónico desde donde se abra, entonces, pueden robar información privada y pedir dinero a cambio de no divulgarla.

Facebook Twitter Linkedin

Los registros de casos de distribución no autorizada de imágenes sexuales están en auge. Foto: Vanexa Romero / Archivo EL TIEMPO

Varias alertas

La Fiscalía seccional Bogotá ya había advertido que esta modalidad de hurto se venía asomando en la ciudad luego de la ola de homicidios violentos de los primeros ocho meses del año pasado.



Para el ente investigador, “este tipo de estructuras practican la extorsión llamando a la persona, amenazándola y mandándole fotografías de armas de largo y corto alcance y dos o tres granadas. Le hacían directamente la petición económica a la víctima; incluso desde Venezuela se hacen muchas extorsiones hacia Colombia y hacia América Latina”, señaló un investigador de la entidad.



César Augusto Hernández, investigador criminal de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que la extorsión a nivel de seguridad se ubica por lo general en zonas complicadas de la capital. “En los lugares donde los índices de criminalidad son un factor de riesgo, las organizaciones criminales convencen a sus víctimas de que, para poder trabajar, comercializar o circular, deben pagar una cuota por seguridad. Cuando la víctima no accede, es hostigada por grupos criminales”.

Ahora, desde septiembre de 2022, la Defensoría del Pueblo también ha venido advirtiendo de la incursión de peligrosos grupos criminales en diferentes modalidades delictivas que han tenido impacto en la ciudad, entre esas, la extorsión. Según el ente de control, frente a la delincuencia organizada en Bogotá, se tiene información de la configuración de redes criminales que son controladas por diferentes estructuras armadas de alcance nacional.



“Se ha encontrado una red controlada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en acuerdo con la estructura armada denominada “Los Boyacos”, quienes controlan el corredor oriental y tienen acuerdos con estructuras como “Los Pascuales” en la localidad de Usaquén, como “Los Pereiranos” en las localidades de Los Mártires y Kennedy, además con estructuras locales en San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe”, señaló el documento expedido desde el 12 de septiembre de 2022.



De la misma manera, se alertó sobre la presencia, en el corredor oriental, de grupos de delincuencia organizada conocidos como “Los Paisas” que hacen parte de “La Oficina” del Valle de Aburrá y que operan en Bogotá desde hace aproximadamente 20 años. Este grupo tiene presencia en localidades como Suba, Ciudad Bolívar, Usme y Bosa, además del municipio de Soacha (Cundinamarca).



Tanto la Secretaría de Secretaría de Seguridad como la Policía de Bogotá han dicho que están trabajando en diferentes frentes para menguar la problemática delictiva en la ciudad. Incluso, se están adelantando acciones en las estaciones de Policía y URI de Bogotá para frenar el fenómeno de corrupción que permite que los delincuentes tengan acceso a medios tecnológicos que les facilita la práctica de la extorsión desde los mismos centros carcelarios.





REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO

EL TIEMPO