Julián González, un honesto trabajador, fue víctima de una banda criminal cuyos miembros se hicieron pasar por clientes y le solicitaron la instalación de unas láminas el jueves 24 de marzo de 2022, en el municipio de La Calera, Cundinamarca. El trabajo fue cotizado en cinco millones de pesos.



El día anterior le habían pedido información para la polarización de unos vidrios en una casa, ubicada en una finca de la zona, más exactamente, en la vereda El Volcán. “Estuvimos hablando toda esa tarde y me dijo que si podía ir al día siguiente. Yo le dije que sí. Eran 140 metros de papel polarizado para instalar”.



Ante la propuesta, el trabajador tenía que invertir en materiales porque no contaba con todos los insumos, pero, feliz por la oportunidad, lo hizo. “Yo trabajo al día a día. Entonces me tocó coger un dinero ahorrado que tenía para el colegio de mis hijos, para pagar las rutas escolares, e invertir en la materia prima. Pensé que igual era buen negocio”.



Así compró lo que requería y consiguió a dos personas más para que lo acompañaran a hacer el trabajo. “Al otro día, el señor me llamó muy temprano y me dijo que a qué horas íbamos a llegar y cuántas personas. Agregó que necesitaba esa información para tenernos almuerzo. En las fotos de WhatsApp parecía un hombre de familia, religioso y honesto”.

Cuando llegamos al punto a mí me dio desconfianza porque el sitio era muy solo, se sentía una mala energía. Alcancé a enviarle la ubicación a mi esposa

Cuando ya estaba todo listo salieron rumbo al municipio para realizar la instalación. Al arribar se dieron cuenta de que el lugar de encuentro se hacía cada vez más lejano. “Era como a 20 minutos, lejos del pueblo, a través de una trocha. Cuando llegamos al punto a mí me dio desconfianza porque el sitio era muy solo, se sentía una mala energía. Alcancé a enviarle la ubicación a mi esposa”.

La extorsión

Cuando Julián llamó al sujeto del negocio, este le dijo que esperara un momento que ya llegaba al punto. “De pronto aparecieron dos sujetos en una moto. Pararon a unos 20 metros del carro. Inmediatamente nos hablaron, tenían celulares en las manos y nos preguntaron que quiénes éramos nosotros”.



Les dijeron a los trabajadores que ellos estaban bajo las órdenes del comandante ‘Antonio’ del Eln y que les tenían que explicar cómo habían logrado pasar cinco anillos de seguridad. “Yo pensé que me estaban molestando, pero luego me pusieron a hablar con un extraño, supuestamente con un líder de la guerrilla. Nos comenzaron amedrentar preguntándonos si éramos policías o investigadores”.

Para intimidar a los trabajadores, quienes los llamaban por teléfono les decían las características exactas del carro en el que se movilizaban. “Ustedes van en un Aveo, de placas (…) y ya nos dimos cuenta quiénes van ahí”. Para ese momento ya estaban petrificados del miedo.



Luego les dijeron que iban a verificar el carro y que había una persona que les estaba apuntando con un fusil. “Cuando volteamos a mirar sí vimos a una persona, pero no sabíamos si estaba armada o no. Nos intimidaban, nos decían que nos iban a matar, nos pidieron los números de cédula y nos dijeron que apagáramos los celulares”.



Mientras los autodenominados guerrilleros verificaban la identidad de sus víctimas les pidieron además los teléfonos de un familiar para llamarlo y confirmar que el grupo de ciudadanos sí se dedicara al tema de polarización de ventanería. “Yo les di el teléfono de mi esposa, le dijeron que ella hablaba con el comandante ‘Antonio’ del Eln e indagaron sobre nuestro oficio. Luego colgaron”.

Le dijeron que nos tenían arrodillados, que nos iban a matar si ella no se conseguía diez millones de pesos por cada una de las personas que iban en el vehículo"

Mientras eso pasaba, otro delincuente llamaba casi que al mismo tiempo a la esposa de Julián para amenazarla. “Le dijeron que nos tenían arrodillados, que nos iban a matar si ella no se conseguía diez millones de pesos por cada una de las personas que iban en el vehículo”.



Ella entró en pánico. Esta familia no tenía dinero porque habían tenido que invertir 1’200.000 precisamente para cumplir con el trabajo. Con eso habían alquilado un carro para ir hasta La Calera y costeado los gastos de gasolina, peajes y materiales para cumplirle a su cliente.

La escena fue aterradora. Los insultaban con las peores groserías, los amenazaban con quemar el vehículo, durante toda la retención los tuvieron intimidados. “Los tipos de las motos estuvieron ahí parados como 20 minutos, pero en el sitio ya llevábamos como tres horas. Mi esposa se buscó plata prestada con los vecinos y reunió 1’300.000 y se los consignó. Los delincuentes le dijeron que eso era muy poquito, que si no reunía 5 millones por mí, no me dejaban ir”.



Después de un tiempo, los sujetos que se movilizaban en motocicleta se fueron, pero no el que supuestamente portaba un fusil. “En ese momento pensamos rápido en subirnos al carro y huir y así lo hicimos. Salimos disparados. Mi esposa alcanzó a llamar a la Policía, pero allá no llamó a nadie. Un señor del Gaula que apareció después a través de una llamada telefónica me dijo que estaba siendo víctima de extorsión por servicios”.



Ya en el pueblo, Julián se encontró con dos policías. “Yo comencé a pitarles. Ellos ya sabían que a nosotros nos había pasado algo en la vereda El Volcán y nos dijeron que estaban esperando una orden para ir. Les dijimos: ‘pero hermano ¿qué hacemos?’. Nos respondieron que pusiéramos el hecho en conocimiento de la Fiscalía".

Yo le decía que por qué hacía eso si nosotros estábamos muy mal, muy asustados

Dicen que, mientras ponían la denuncia, una funcionaria se comenzó a reír de las víctimas. “Yo le decía que por qué hacía eso si nosotros estábamos muy mal, muy asustados. Yo no podía creer esa actitud”, contó Julián.



Luego los exhortaron a llamar al Gaula de Cundinamarca y ellos fueron los que les recomendaron poner la denuncia en Bogotá. “En Bogotá nos dijeron que era una persona que estaba en la cárcel de Picaleña y que ya lo tenían identificado. Extrañamente no les recibieron la denuncia”.



La familia tiene mucho miedo, han seguido recibiendo llamadas desde cárceles y perdieron la confianza en sus clientes. “Yo les pido, por favor, a las autoridades que atiendan estos casos. Estos estafadores acaban con las vidas y el trabajo de las familias”.

Ojo con los falsos clientes

Según el Gaula, los delincuentes obtienen información publicada en redes sociales o a través de otros medios. Piden servicios para hacer trasteos, grúas, funerarias o de transporte de pasajeros. Contactan a las víctimas de forma telefónica y movilizan el servicio hacia zonas rurales y de difícil cobertura de señal telefónica. Cuando las víctimas llegan al punto de encuentro, los delincuentes se identifican como miembros de grupos criminales, exigen información personal y comienzan a exigir dinero por la supuesta liberación. “El tiempo es limitado para el pago de la exigencia económica a través de una consignación o entrega personal”, dijeron expertos, quienes recomiendan reportar a la línea 195.

