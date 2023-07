Por equivocación, un bogotano, que estaba descansando, comenzó a mirar aplicaciones de préstamos y, en una de estas, sin haber solicitado nada, le consignaron en su Nequi 600.000 pesos.

Aunque intentó devolver el dinero, no pasó mucho tiempo para que lo comenzaran a llamar con palabras amenazantes, solo porque él reclamaba que no había solicitado ningún dinero. "Me dijeron que ya no tenía que pagar 600.000 pesos sino el doble".

Luego ya lo hostigaban delincuentes con acento mexicanos que lo amenazaban a él y a su familia: "Me tocó desactivar todas mis redes sociales y hasta cambiar de teléfono, pero ahora es mi hijo el que está recibiendo las amenazas"

Esta familia está desesperada y ahora solo les pide a las autoridades que rastreen a estos delincuentes para que su familia no corra peligro.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE KEVIN DÍAZ DE CITY TV

Escríbanos a carmal@eltiempo.com si usted ha sido víctima de estos delincuentes