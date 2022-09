En el marco del mes del amor y amistad el Jardín Botánico de Bogotá y la Asociación Bogotana de Orquideología (ABO) se unen para realizar la XIX Exposición Nacional de Orquídeas: Festejando la vida y la Biodiversidad, un evento que combina el esplendor, la magia, los aromas y colores de cerca de 1.500 ejemplares de una de las especies más admiradas del mundo.

Tras dos años de receso por motivos de pandemia, se reanuda uno de los eventos más emblemáticos que tendrá lugar en las instalaciones del Jardín Botánico desde el 22 hasta el 25 de septiembre de 2022, con la participación de un importante número de cultivadores y coleccionistas, que sorprenderán a aficionados, curiosos y a quienes por primera vez visiten esta exhibición.

Más de 15 stands representados por asociaciones provenientes de 10 ciudades y departamentos del país con trayectoria en la reproducción de hermosas especies propias y exóticas, harán de esta exposición una oportunidad para el intercambio de conocimientos, técnicas de propagación y conservación entre expertos y novatos y desde luego, un aporte a la reactivación económica de la ciudad.

El Jardín Botánico ofrecerá una completa agenda cultural y académica con más de 30 actividades para públicos de todas las edades e ideales para un plan en familia, que incluye obras de teatro, talleres de pintura, conciertos, actividades para niñas y niños, estampado de camisetas, espacios académicos para reflexionar en torno al papel de las orquídeas en la historia y la memoria de la Nación y cursos prácticos de manejo, plante y cuidado de estas hermosas flores, entre otras.

El Jardín Botánico ha diseñado una completa agenda cultural. Foto: Jardín Botánico.

La exposición ofrece la venta de individuos en condiciones de cultivo apropiadas, así como los insumos necesarios para realizar trasplantes en casa, para lo cual los miembros de la ABO prestarán asesoría técnica e información a través de charlas y conferencias.



Hacia un “banco de germoplasma” de orquídeas andinas y de páramo Como Centro de Investigación, el Jardín Botánico de Bogotá ha dedicado importantes esfuerzos a proyectos relacionados con estas plantas. Es por ello por lo que la colección de orquídeas es una de las familias priorizadas para la conservación en condiciones ex situ desde el año 2002 dentro de la estrategia de Colecciones Especializadas para la Conservación (CEPAC). El objetivo de esta colección es la conformación de un banco de germoplasma de orquídeas con énfasis en especies altoandinas y de páramo.

La colección de orquídeas se divide en dos grupos: El primero lo constituyen las especies nativas de clima frío establecidas en árboles, principalmente en el sendero de orquídeas y bromelias “Pedro Ortiz Valdivieso”. El segundo, representado por especies denominadas itinerantes, entre las que se incluyen especies nativas, exóticas que se cultivan bajo invernadero y durante su floración son exhibidas en el Tropicario.



En la actualidad la colección de orquídeas está conformada por aproximadamente 393 especies (en 2.101 individuos) de las cuales, 48 especies se encuentran en alguna categoría de amenaza (casi amenazada 6, en peligro 15, en peligro crítico 1 y vulnerable 26).De otra parte, se tiene una representación de 34% de la flora de orquídeas cultivables en la Bogotá Región con 79 especies de un total de 232.

Entre los principales procesos que se desarrollan al interior de la colección de orquídeas se incluyen el enriquecimiento, que consiste en priorizar especies y zonas geográficas estratégicas para colectar material vegetal, seleccionar muestras identificables de semillas, incluyendo procesos de desinfección, siembra, manejo, mantenimiento y etiquetado, nutrición y control fitosanitario.

El Jardín Botánico avanza de manera significativa en el enriquecimiento continúo de su colección de orquídeas procurando la variabilidad genética de géneros particulares de Bosque altoandino y de páramo, además de avanzar en su investigación y propagación tradicional e in vitro.



Un verdadero “concurso de belleza” liderado por la ABO Como ha sido tradicional, el evento incluye una competencia entre expertos en orquídeas, quienes previamente han inscrito sus “candidatas”. Este año se estima que al menos 1.500 orquídeas de diferentes géneros y especies se sometan al juicio del jurado.



Y es que el confinamiento derivado de la pandemia fue aprovechado por los orquideólogos para investigar y describir nuevas especies que concentrarán el interés de quienes hacen de la colección, compra, cultivo y reproducción de las orquídeas, un estilo de vida.

En esta oportunidad la exposición contará con jueces nacionales y extranjeros pertenecientes al Comité Colombiano CCO y la American Orchid Society AOS, quienes conformarán el grupo de juzgamiento de cintas. La premiación se llevará a cabo el 21 de septiembre, previo a la exposición.



Dentro de los géneros de orquídeas nativas y extranjeras que se exhibirán figuran: Masdevallias, Telipogon, Odontoglossum, Oncidium, Cattleyas, Epidendrum, Cyrtochilum, Encyclias, Prostecheas, Catasetum, Cycnoches, Stanhopeas, Schomburgkias, Laelias, Dráculas, Caucaseas, Góngoras, Acinetas, Maxillarias, Sternorrhynchos, entre otras.



También se exhibirán miniaturas que se podrán admirar con lupas dispuestas para uso del público, entre las que destacan las Pleurothallis, Campylocentrum, Stellis, Lepanthes, Macroclinium, Scaphosepalum.

Además, es una oportunidad para apreciar géneros de origen extranjero, particularmente asiático, que difícilmente se pueden observar juntos y que sorprenderán a los visitantes por su originalidad y belleza, como Rossioglossum, Rhynchonteles, Dendrobiums, Vandas, Phalaenopsis, Aerantes, Angraecum, Ascocentrum, Rhynchostylis.

Toda la información del evento:

¿Cuándo se abre formalmente al público?

La Exposición Nacional de Orquídeas, en su versión número XIX se abre al público desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de septiembre de 2022



¿Dónde se realizará la Exposición?

​

En las instalaciones del Jardín Botánico José Celestino Mutis: Av. Calle 63 No. 68-95

- Entrada únicamente por la Calle 63.

- Salidas: Av. Calle 63 y/o Avenida Rojas.

¿En qué horarios se puede visitar la Exposición?

8:00 a.m. a 5:00 p.m. de jueves a domingo



¿Cuánto vale la boleta para la Exposición de Orquídeas?

​

Niños hasta cinco años: entrada libre y sin costo.

Niños de 6 a 12 años: 5.000 pesos

Mayores de 12 años: 15.000 pesos



¿Dónde se pueden comprar las boletas?

​

Las entradas podrán adquirirse únicamente en las taquillas del evento, ubicadas en la plazoleta principal del Jardín Botánico. Se recomienda llegar con tiempo suficiente para adquirir las boletas y disfrutar de la exposición dentro de los horarios informados.



¿Esta boletería incluye el ingreso al Tropicario Distrital?

​

El costo de la boletería a la Exposición Nacional de Orquídeas no incluye el valor de la entrada al Tropicario Distrital, cuyas boletas se venden directamente en la taquilla del Tropicario con las siguientes tarifas:

Nacionales: $5.000 COP

Extranjeros: $10.000 COP



¿Hay descuentos especiales para estudiantes, grupos o colectivos?

​

No. El valor de la boletería está determinado por edades y no por actividad o alguna otra condición.



¿Puedo comprar orquídeas durante la exposición?

​

Si. La Asociación Bogotana de Orquideología – ABO asesorará a los interesados en comprar las orquídeas disponibles para la venta, así como insumos y otros elementos para plantar en casa con éxito y seguridad fitosanitaria.



¿Es indispensable el uso de tapabocas durante la visita a la exposición?

​

No. En aplicación de la normatividad vigente, no se exigirá el uso de tapabocas durante el evento. Sin embargo, se recomienda acoger las indicaciones básicas de bioseguridad como el lavado de manos, uso de antibacterial y distanciamientos prudentes.



¿Se pueden ingresar alimentos y bebidas?

​

No. Por la preservación de las colecciones exhibidas no está permitido el ingreso de alimentos ni bebidas durante los recorridos por los stands. La Exposición contará con una zona de comidas y bebidas con una variada oferta para los visitantes.



¿Puedo consumir o adquirir bebidas alcohólicas durante el recorrido?

No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas, así como de cigarrillos o cualquier otra sustancia psicoactiva al interior de las instalaciones del Jardín Botánico José Celestino Mutis.



¿Se pueden ingresar mascotas?

​

Por tratarse de un espacio que alberga colecciones de especial importancia botánica no está permitido el ingreso de mascotas.



¿Hay servicio de biciparqueadero, e incentivos para el uso de la bicicleta?

​

Si, el Jardín Botánico cuenta con servicio gratuito de estacionamiento de bicicletas,

aunque se recomienda dejarlas con candado o cadena de seguridad. Se habilitarán los biciparqueaderos de la entrada principal (plazoleta principal sobre la Av. Calle 63), contiguo a la taquilla para los visitantes y turistas. El día 22 de septiembre los visitantes que arriben en bicicleta antes de las 12 del mediodía, podrán solicitar un descuento del 33% en el valor de su boleta de ingreso, como incentivo por sumarse a la Celebración del Día sin moto y sin carro.



¿Cuentan con servicio de Parqueadero para vehículos y motos?

​

El Jardín no cuenta con este servicio. No obstante, se recomienda hacer uso de las zonas de estacionamiento de La Bolera de El Salitre, Parque Salitre Mágico, Compensar y otras zonas aledañas. El costo de parqueadero de vehículos o motos debe ser asumido por cada propietario y no está incluido en el valor de la boleta de ingreso a la exposición.



¿Cuentan con servicio de sillas de ruedas?



Si. El Jardín cuenta con 15 unidades. Este servicio es gratuito y sujeto al número de sillas de ruedas disponibles.



¿Es posible solicitar el reintegro del dinero de la boletería por razón de lluvias?

​

No se devolverá el dinero registrado en taquilla por cambio en las condiciones climáticas. El Jardín Botánico dispone de espacios para resguardarse de la lluvia mientras se normaliza el clima. En cualquier caso, se recomienda a los visitantes usar ropa cómoda y abrigada, así como calzado adecuado para evitar tropiezos o accidentes. Tenga en cuenta que la segunda temporada de lluvias ya fue anunciada por las autoridades competentes de la ciudad. Se sugiere portar paraguas y cualquier otro elemento de protección para las eventualidades climáticas que se puedan presentar durante la exposición.



¿Cuentan con punto de Primeros Auxilios?

​

Si. El Jardín Botánico dispone de un Punto de Primeros Auxilios ubicado en el sendero principal.



¿Cuentan con servicio de baños?

​

Si. Las zonas de ubicación de los baños para para damas y caballeros, así como los lavamanos están debidamente señalizadas. En cualquier caso, el personal de información y atención al visitante podrá apoyarle indicándole el lugar más próximo a su ubicación para hacer uso de este servicio. Contamos con baños portátiles adicionales a los de la capacidad instalada propia de la entidad.



¿Puedo realizar fotografías y videos durante mi visita e ingresar cámaras, trípodes o drones?

​

Los organizadores permitirán el registro de fotografías, imágenes y videos de la Exposición siempre y cuando no tengan fines comerciales o de lucro. No está permitido el ingreso ni el uso de drones.



¿Puedo realizar estudios fotográficos de ocasión como matrimonios, primeras comuniones o ceremonias de esta naturaleza?



No, No está permitida la realización de este tipo de registros durante los días de la Exposición. Del 20 al 26 de septiembre no habrá servicio de alquiler de espacios ni permisos para la toma de fotografías.



¿Es posible alquilar espacios en el JBB durante los días de la Exposición?



No. Los servicios de alquiler de espacios no estarán habilitados durante los 4 días de permanencia de la Exposición Nacional de Orquídeas. Del 20 al 26 de septiembre no habrá servicio de alquiler de espacios ni permisos para realización de fotografías.



¿El Jardín prestará servicio al ciudadano e información a quien lo requiera?

​

Si. Los servicios de atención al ciudadano, correspondencia y asuntos administrativos u operativos diferentes a la Exposición de Orquídeas, se prestarán normalmente durante los días hábiles y en los horarios habituales indicados en los canales de información del Jardín Botánico. Y se cuenta adicionalmente con la figura del Defensor del ciudadano, lo que permitirá tener una respuesta eficiente y oportuna a las solicitudes de la comunidad.

