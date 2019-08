Las heroínas ocultas de la independencia de la Gran Colombia

La independencia de Colombia no se habría logrado hace 200 años sin la participación de las mujeres. Ellas fueron las encargadas de curar a los enfermos, alimentarlos y remendar sus harapos.

No obstante su importante labor, cientos de ellas no quedaron en los libros de historia. Afortunadamente vivieron en los relatos orales, en cartas y páginas de prensa que permitieron dar con sus historias, ahora destacadas por el Archivo de Bogotá en la exposición ‘Heroínas de la Independencia: la historia no contada’.

Esta muestra abarca el lapso entre 1781 y 1830 –desde la insurrección de los Comuneros hasta la disolución de la Gran Colombia– y busca resaltar a 17 de las más de 130 mujeres que participaron en la separación de España.



Algunas de ellas sí están referenciadas en los libros de historia. Por ejemplo, Manuela Beltrán, cuando se enfrentó de forma simbólica al aumento de los impuestos decretado por los Borbones, al desprender de una pared el edicto que anunciaba más impuestos.



“También Águeda Gallardo Guerrero, en 1810, en Pamplona, cuando le arrebató y lanzó al suelo el bastón de mando del corregidor, una gravísima afrenta”, se lee de la investigación del Archivo de Bogotá.



Magdalena Ortega es otra heroína recordada por apoyar en la causa a Antonio Nariño, su esposo. A ella se suman Manuela Sanz de Santamaría, creadora de la Tertulia del Buen Gusto, en la cual se discutían ideas políticas que venían de Europa en 1810.

Además se destaca a Policarpa Salavarrieta, la ‘Pola’, fusilada en 1817 por difundir las ideas independentistas; en la exposición se encontrará la pila de la parroquia Santa Bárbara, donde se presume que fue bautizada.

Son 17 las mujeres con poco o nulo reconocimiento por su participación en la independencia, que destaca esta exposición Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Aunque sus nombres están en el imaginario de la mayoría de los colombianos, hay otros que no se han escuchado. Por ejemplo, Clara Tocarruncho, una indígena de ascendencia muisca que declaró a Tupac Amarú como emperador de América en 1781.

Dorotea Castro fue espía y junto con su esclava “guardaban armas en su casa de Palmira para proveer al ejército patriota. Fue ejecutada en Palmira en 1817”.



“Podemos decir que fueron cuatro meses maratónicos”, dijo un integrante del equipo del Archivo Bogotá acerca de la preparación de esta exposición, que logró conmoverlos.



“Fue una sorpresa para todos porque a medida que escudriñamos descubrimos todos los atropellos a los que fueron sometidas”, agregaron. Y no es para menos; para la muestra tomaron como base un libro de la historiadora Nelly Gómez Ocampo en el cual se nombraba a más de 300 mujeres que eran recordadas oralmente por sus hazañas. Lo más impresionante es que menos de 10 son las que se reconocen en el imaginario social.



“La hemos construido con un sentido histórico, pero sobre todo con uno pedagógico, para que los niños y niñas empiecen a apropiarse de la historia con un nuevo enfoque”, explicó Cristina Aristizabal Caballero, subsecretaria técnica de la secretaría general de la Alcaldía.



