Un homenaje para las mujeres campesinas de Usme

Tres mujeres de mejillas sonrojadas y ataviadas con ruanas miran a la cámara. Llevan collares de papas, arracachas y otros frutos de la tierra.



Ellas son algunas de las modelos del proyecto fotográfico del colectivo Sabias Montañeras que se expone en varios puntos de la localidad de Usme, una de las puertas al mundo rural de Bogotá.

Esta exposición es posible gracias al trabajo de una periodista, una comunicadora y una geógrafa que, con el apoyo de la ONG Conservación Internacional y a través de talleres de sensibilización, retrataron varios representativos grupos de mujeres que viven en los campos de Bogotá.

“Con la fotografía se logró visibilizar y hacer memoria sobre la identidad campesina de la capital, de la cual el 75 por ciento de su extensión total es rural”, comentan las creadoras de la muestra. Entre las imágenes hay retratos y registros de actividades de las mujeres. Allí se las ve cultivando, tejiendo y sonriendo desde la montaña.



“Bogotá tiene una identidad campesina representada por mujeres que aún se visten de ruana, que siembran, que custodian semillas, que protegen el páramo, que tejen y hasta cocinan recetas ancestrales”, se explica sobre la exposición.



Los lugares que albergan las fotografías impresas en empapelado son la Casa de la Cultura de Usme Centro (cra. 14 n.º 136A-13 sur) y los salones comunales de Olarte, El Tesoro y de la vereda Curubital.

Vea algunas de las imágenes

En Bogotá, un 75 por ciento del suelo es rural y se encuentra distribuido en nueve localidades: Suba, Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal. Foto: Sabias Montañeras

Planeación calcula que hay 8.027 personas en estas zonas rurales. La mayoría de la población corresponde a niños entre los 10 y los 14 años. Foto: Sabias Montañeras

Fanny Tequia: "Con Sabias Montañeras he podido entender, aprender y darme de cuenta de que todo lo que tengo en mi casa es oro. A raíz de lo que he compartido con las otras mujeres, me doy de cuenta de que no es momento de rendirme sino, al contrario, de agradecer por lo que sí ha cambiado, de agradecer por lo que tengo”.

Los hogares tienen entre 1 y 4 personas. Foto: Sabias Montañeras

Yisela Guilombo: "Nadie se imagina que aquí se encuentran mujeres que se dedican a la culinaria, tejedoras, agricultoras y otros oficios campesinos. Tenemos cosas bonitas para enseñar y también por aprender, y así se vaya quedando en otras generaciones”.

La mayor parte de ellos se dedican al cultivo. Foto: Sabias Montañeras

Alejandra Avendaño: “Con esta exposición queremos que las personas del lado urbano se den cuenta de que aquí en Usme hay mujeres que negocian el ganado, la papa, e inclusive son las jefas de los hombres. Que vengan y se den cuenta de que las mujeres campesinas sabemos hablar, somos emprendedoras, sabemos trabajar y estamos dispuestas siempre a aprender”.

Mujeres de todas las edades participaron del proyecto. Foto: Sabias Montañeras

Las protagonistas de la fotografía, frente a una de las sedes de exposición. Foto: Sabias Montañeras

BOGOTÁ