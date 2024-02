Habla expolicía que mató a dos presuntos ladrones en Bogotá: 'Me arrepiento'

El pasado 20 de febrero se conoció el caso de un expolicía que disparó contra dos presuntos ladrones en la localidad de Antonio Nariño, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades y quedó en libertad este 22 de febrero luego de que un juez determinara que su acción se determinaba jurídicamente como una “legítima defensa.”



Tras recuperar la libertad, el hombre dio su primera entrevista a los medios y habló de lo ocurrido en el restaurante ubicado al sur de la capital donde un hombre intentó robarle una cadena.



"Me arrepiento de haberles disparado. Yo no soy asesino, yo no soy ladrón, no tengo antecedentes. Yo no salgo a la calle a matar a nadie, yo cargo el arma por mi defensa, pues está complicado el tema de los hurtos", dijo el expolicía a Noticias Caracol.



De la misma manera, aseguró que lleva su pistola con salvoconducto para "defender a mi familia. Era la vida de ellos o era la mía", agregó en la entrevista con el medio anteriomente citado.



Y agregó que prestó sus servicios a la Policía: "Yo tengo mi permiso, el salvoconducto, (la pistola) tiene todo al día. Yo trabajé en la Policía y tengo todo en regla para poder portarla. Desde los 18 años he utilizado armas”.



¿Cómo ocurrieron los hechos en los que un expolicía abatió a dos hombres que pretendían hurtar un restaurante?

Sobre las dos de la tarde del pasado 20 de febrero y mientras las personas comían en un restaurante en la localidad de Antonio Nariño, un hombre ingresó a robar a los comensales.



En una reacción rápida, un expolicía que se encontraba allí, accionó su arma e impactó al hombre quien pretendía robar una cadena de oro.

Incidente en el barrio Santander. Foto: CityTv

Tras salir del establecimiento comercial, el hombre acciona por segunda vez su arma, hiriendo de gravedad a un segundo hombre quien sería cómplice del hurto. Tras lo ocurrido, el expolicía se acercó a la fiscalía para dar su versión de lo ocurrido y apelar al a 'legítima defensa'.



"El expolicía se presentó a la Fiscalía para dar sus versiones y le tomen declaraciones. La entidad determinará si fue en legitima defensa o no", explicó el general José Gualdrón, comandante de la Policía de Bogotá.