xpoconstrucción y Expodiseño, la feria bianual más importante del sector de la construcción, vuelve a Corferias en su decimoséptima edición, del 30 de mayo al 4 de junio, para impulsar el desarrollo y crecimiento de los sectores de la construcción, arquitectura, infraestructura y diseño en la región.



Lilian Conde, jefa de operaciones de Expoconstrucción. Foto: Archivo Corferias

En entrevista con EL TIEMPO, Lilian Conde, jefa de proyecto Expoconstrucción y Expodiseño Corferias, contó sobre las expectativas de esta edición que se desarrolla en un momento en el que hay crisis en el sector de la construcción y la venta de viviendas con una caída de hasta el 45 por ciento en el cuatrimestre del año. Se esperan 45.000 asistentes y superar los 65’000.000 de dólares en negocios. Cien compradores internacionales vienen con la firme intención de invertir.

Este año ha habido ciertas bajas en el sector de la construcción, ¿esta feria ayudará a mejorar?



Siempre es una oportunidad. Si bien es cierto que la industria y el sector inmobiliario están atravesando por un momento difícil, finalmente siempre hay una oportunidad. La construcción siempre va a estar adelante, es una de las que más aporta al PIB y que más empleos mueve. La gente espera estas ferias, encuentros para que haya una dinámica diferente en la industria.

El alto costo de los insumos últimamente ha sido una de las quejas del sector de la construcción, ¿va a haber descuentos o incentivos para los asistentes?



Cada expositor es autónomo en desarrollar su estrategia de participación, realmente siempre nuestra invitación como organizador ferial es que tengan presente esa posibilidad de generar esos descuentos, promociones o precios especiales. Nosotros realizamos un trabajo muy especial para el agendamiento de citas o rueda de negocios con ProColombia y promovemos precisamente que la oferta exportadora pueda llegar a esos compradores que están interesados en el producto colombiano. Esperamos que este año sean 100 compradores internacionales, de diferentes países, especialmente del Caribe, de Centroamérica y Suramérica. Además, tenemos proyectadas cerca de 200 citas de negocios y esperamos superar los 65’000.000 de dólares en negocios a través de esta gestión.

¿Cuántos expositores van a haber en esta edición?



Cerca de 430 expositores, de los cuales podemos decir que 300 son nacionales y 130 internacionales de países como Chile, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Canadá, China, España, Ecuador, India Italia, México, Perú, Polonia, República Checa, Turquía, entre otros.

¿Qué empresas estarán?



Muchísimas. Dentro del sector de acabados arquitectónicos, contamos con la participación de Grupo Decor, Alfa, Cerámicas San Lorenzo. Del grupo de insumos y materiales para la construcción, Eternit, Ajover, Cemento Alión, Argos, Sika. En el tema de maquinaria, contamos con Gecolsa, Rodríguez y Londoño, NaveTrans, Mistsubishi. Y hay un sinnúmero de participantes, esos son solo algunos.

¿Qué ofrece la feria?



Expoconstrucción y Expodiseño es esa feria que reúne en un solo lugar la cadena de abastecimiento para la industria de la construcción, entonces es así como encontramos expositores que ofrecen acabados arquitectónicos, insumos, equipos y herramientas. También se ofrecen servicios de tecnología, todo lo que tiene que ver con software para la construcción, temas de domótica, eléctricos y de automatización. Todo lo que hace parte de esa cadena de abastecimiento de la industria de la construcción.

¿Qué expectativas tienen con la decimoséptima edición?



Esperamos cerca de 45.000 visitantes en los seis días de feria. Esperamos que los 430 expositores puedan lograr alianzas y negocios. Adicional, queremos que haya actualización y capacitación, por eso desarrollaremos más de 100 conferencias en los diferentes espacios académicos. También queremos que se pueda ver el funcionamiento de los equipos y productos que traen nuestros expositores. Esperamos 1.800 compradores internacionales, 100 de ellos vienen con la firme intención de participar en la rueda de negocios.

Cuál ha sido el impacto de la feria durante las ediciones pasadas?



Para Camacol y Corferias es muy gratificante poder desarrollar esta feria a lo largo de la historia, puesto que la gente la espera para conocer las innovaciones y tendencias para ver qué se está moviendo en el mercado. Hay un tema muy particular, en medio de la pandemia en el 2021 estuvimos a punto de no realizarla; no obstante, los expositores solicitaban que se hiciera este reencuentro. Este año poder realizarla de nuevo, con una envergadura muy representativa de 430 expositores, nos llena de alegría y satisfacción.

¿Qué sorpresas trae la feria este año?



Este año nuestro enfoque es la sostenibilidad y la construcción de ciudad. Toda la importancia que se genera alrededor de no ser únicamente esa plataforma de negocios y encuentro entre la oferta y la demanda sino de construir ciudades inteligentes. Queremos mostrar cómo nuestros expositores a través de sus productos e insumos están haciendo un trabajo muy dedicado y responsable para cuidar el medioambiente y el planeta. Es un trabajo mancomunado para crear como tal todos estos escenarios y que sean atractivos y funcionales para la comunidad.

¿Cuánto se demoran en organizar la feria?



El tiempo de trabajo en el que desarrollamos el poder llevar a un escenario y a una presentación es de más de un año. Hacemos un trabajo mancomunado entre las diferentes áreas para lograr comunicar y hacer convocatoria de expositores, una estrategia integral de comunicaciones. Detrás de esto hay muchos equipos de soporte para poder hacer realidad este gran evento. Nuestro objetivo es presentar esa plataforma esos contactos cualificados que se pueden hacer dentro del marco de la participación.

Por esas mismas fechas también estará en Corferias Smart City Expo...



Así es, estas dos se complementan. Smart City Expo se va a realizar por primera vez en el país y pues realmente tiene todo que ver. Es ese escenario donde concluye la cadena de abastecimiento de la industria de la construcción con esa visión de ciudad inteligente y de lo que queremos para nuestra ciudad capital y todas las del país.

LOREN VABUENA

LORVAL@ELTIEMPO.COM

REDACCIÓN BOGOTÁ

