La reciente tragedia en Cucunubá, en la vereda Pueblo Viejo, por explosión en las minas El Cóndor, El Roble y El Manto, y que hasta que hasta el momento, deja un saldo de tres víctimas fatales, ya estaba anunciada.



(Le puede interesar: Minería de carbón: una labor en la que se está entre la vida y la muerte)

La Agencia Nacional de Minería (ANM), desde el 29 de diciembre de 2022, había ordenado la suspensión de actividades y cierre, pero dicha orden no fue atendida. También, Minminer S.A. aclaró que el título minero en el que ocurrió la tragedia es ajeno a su operación.



Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, informó que se están haciendo todos los esfuerzos para rescatar a los cuatro mineros que aún continúan atrapados.



Hace un poco más de un mes hubo una emergencia similar en Sutatausa, que cobró 21 vidas y provocó el cierre de ocho minas. La ANM recientemente determinó que ninguna de las 41 bocaminas en ese municipio cumple con los requisitos de seguridad, de las cuales seis quedaron cerradas definitivamente.



(Además: La explosión en mina de carbón que enluta al municipio de Sutatausa)

Ellos debieron haber suspendido la actividad y el alcalde, quien es la autoridad del municipio, debía asegurarse de que la orden se cumpliera FACEBOOK

TWITTER

Como ya le había dicho la Asociación Colombiana de Minería (ACM) en Cundinamarca a EL TIEMPO, son 13 los municipios con actividad minera de carbón y los principales son Guachetá, Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa —el más importante—. Todos ubicados en la provincia de Ubaté.



De acuerdo con Álvaro Pardo, presidente de la ANM, en una visita de fiscalización se determinó que las minas de Cucunubá no tenían las condiciones de seguridad para llevar a cabo actividades dentro de las minas. “Eso implica que se produce un acto administrativo dentro de la Agencia y fueron notificados el alcalde de Cucunubá, la CAR y se hizo traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría”.



Pardo, además, explicó que en el contrato de concesión con la ANM está establecido que la responsabilidad de mantener en condiciones seguras las minas es el titular. “Ellos debieron haber suspendido la actividad y el alcalde, quien es la autoridad del municipio, debía asegurarse de que la orden se cumpliera”, aseguró.



Asimismo, le dijo a este diario que la informalidad e ilegalidad en las minas se dispara cuando los precios del carbón o el oro crecen a nivel internacional. Ante este fenómeno, la ANM no tiene la capacidad ni los recursos para controlar toda la actividad minera que hay en el país. Cada dos años se hacen solo tres visitas.



(No deje de leer: Emergencia en mina de Cucunubá: 11 mineros atrapados)

Facebook Twitter Linkedin

Emergencia en mina de Cucunubá. Foto: Twitter: @TRadioTeMueve

Las condiciones de seguridad con las que deben cumplir las minas son que las bocaminas estén bien aseguradas para que no se derrumben, tener la tecnología para que cuando haya una concentración de gas metano alerte con tiempo a los trabajadores, sistemas de aireación o ventilación para evitar acumulación y que los mineros tengan todos los elementos para llevar a cabo sus labores.



Pardo dijo que en algunas minas hay cuartos donde se cuenta con todos los requisitos de seguridad en caso de que haya una emergencia; sin embargo, esto no es obligatorio y pocas cuentan con este. “Es una falencia que la ANM dé una orden y no se cumpla. Estamos ajustando el código de minas, una nueva ley que se va a expedir en el segundo semestre. Esto es un tema de coordinación, una sola autoridad no tiene la capacidad para controlar un fenómeno que está tan desbordado”, dijo.



Ante esta situación, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, informó que se incrementarán las visitas a los lugares donde se llevan a cabo estas actividades.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com

Más noticias de Bogotá y Cundinamarca