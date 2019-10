Expertos y candidatos hablan de cómo salir del trancón.

“Lo primero que hay que reconocer es que el trancón no son los otros, sino que cada uno de nosotros somos el trancón”, dice Darío Hidalgo, experto en movilidad, quien hizo una serie de recomendaciones luego del reportaje que hizo EL TIEMPO sobre el caso que vive Bogotá por la congestión vial.

A diario la ciudad vive un caos por cuenta de los más de 600 incidentes viales que se presentan en las calles capitalinas, en la mayoría de los casos por culpa de los ciudadanos.



Según la Secretaría de Movilidad, entre las principales causas están los casos por siniestros viales graves con fallecidos o heridos, choques simples, vehículos varados, bloqueo de intersecciones, los mal parqueados, la violación del pico y placa, dejar o recoger pasajeros en lugares no autorizados, las obras viales, las fallas eléctricas que afectan los semáforos y las más de 700 manifestaciones, marchas, protestas o bloqueos al año.



A todo esto se suma la deficiente y pésima calidad del servicio de transporte público a lo largo y ancho de la ciudad. En el corto plazo, la apuesta es por mejorar de entrada el servicio que presta la flota de TransMilenio y del Sitp, y a largo plazo, desarrollar e integrar todo el sistema multimodal.

Hidalgo sostiene que se necesitan una serie de medidas de oferta y de demanda. “Hay que mejorar sustancialmente la calidad del transporte público, de TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte (Sitp), iniciar la primera línea del metro, invertir en los otros elementos de movilidad que son necesarios, como el tren regional de occidente y norte, los cables para las zonas de menores ingresos en San Cristóbal y Usaquén, y, en general, avanzar en todo el sistema integrado en todos sus componentes”, señala el experto.



Otro de los temas en los que se debe seguir adelante, dice Hidalgo, es la asignación de espacios públicos para caminar e ir en bicicleta, y también continuar con la gestión del uso del suelo “para seguir avanzando en una ciudad compacta de usos mixtos donde los viajes no tengan que ser tan largos”.



Según las cifras oficiales, en la última década, el parque automotor en Bogotá pasó de 1’200.000 automotores a 2’400.000 vehículos particulares, lo que generó un impacto negativo para una ciudad que no estaba preparada ni que pudo responder tampoco a la misma velocidad en infraestructura vial.



El documento ‘¿Cómo mejorar la movilidad de los bogotanos? 2016-2020’, que habla del diagnóstico, buenas prácticas y proyectos prioritarios, publicado por la Universidad de los Andes y la Cámara de Comercio de Bogotá, recomienda, entre otros aspectos, crear estrategias para controlar el crecimiento y uso de carros particulares.



También dijo que se debe “obligar el uso de sistemas de control de emisiones en motocicletas existentes (sujeto a restricciones tecnológicas) y en todas las motocicletas que ingresen al parque automotor; contar con una red de ciclorrutas efectivamente interconectada, de forma que se facilite e incentive el uso de modos de transporte activo que contribuya a la disminución de las emisiones contaminantes”, señala el documento publicado en el año 2015.



Además, entre los retos al 2030, propone “asegurar que los habitantes de la ciudad puedan respirar un aire limpio, donde todas las localidades de la ciudad satisfagan las directrices de la OMS sobre concentración de contaminantes del aire. Esto implica reducciones en la concentración de PM10 de hasta el 75 % en algunas zonas de la ciudad”.



Hidalgo dice que aunque sea impopular “hay que implantar cuanto antes el estacionamiento en vía pública organizado y controlado, y al mismo tiempo, el control al estacionamiento en zonas no autorizadas; aprobar el cobro por congestión” porque muchos evaden el pico y placa con un segundo automóvil particular, y lo que hacen es congestionar la ciudad. En este sentido, lo que se propone es que los recursos que se paguen sean utilizados para subsidiar el transporte público.



Y hay otro elemento que es clave en toda esta cadena: la cultura ciudadana. La recomendación que se hizo en 2015 fue “recuperar las nociones de cultura ciudadana cada vez más ajenas a la mayoría de los bogotanos. Son necesarias continuas campañas de educación y sensibilización que inviten al ciudadano común a cambiar varias de las conductas de su rutina diaria”.

Carlos Fernando Galán

Movimiento Bogotá para la Gente



Haremos tres acciones. Primero, cambios de comportamiento y cultura ciudadana. Segundo, tecnología para el monitoreo de corredores viales, continuar con la semaforización inteligente y trabajar con sistemas de información de gestión del tráfico para identificar situaciones críticas en tiempo real. Y tercero, más gestión del tráfico, especialmente en intersecciones, con un acompañamiento de la Alcaldía mucho más resolutivo que permita imponer mayor orden en las calles. Además, la construcción de vías como la ALO y la avenida de Los Cerros contribuirían a desembotellar el occidente.

Claudia López

Partido Alianza Verde



Bogotá necesita un sistema de transporte público masivo basado en metro para salir del trancón. Necesitamos ampliar y mejorar las estaciones de TransMilenio. Necesitamos que el Sistema Integral de Transporte Público (Sitp) llegue a los barrios, sea confiable y tenga horarios fijos. Este no puede ser un servicio sorpresa que a veces pase y a veces no. También necesitamos duplicar la inversión en andenes para peatones y para los ciclocarriles segregados para bicicleta y patineta, que son modalidades limpias. Todas esas acciones, con mucha cultura ciudadana y mucha seguridad.

Miguel Uribe Turbay

Movimiento Avancemos



Para arreglar la movilidad no podemos empezar de cero. Tenemos que terminar lo que se comenzó, como la semaforización inteligente, las grandes vías, tapar 500.000 huecos; trabajaremos en seguridad vial y seguridad ciudadana. Vamos a sacar adelante la ley de choques simples sin tener que esperar horas y horas a que lleguen las aseguradoras a solucionar el problema. Nuestro pilar es la cultura ciudadana generando corresponsabilidad, que los ciudadanos cumplan con sus deberes, que no haya mal parqueados, que no se bloqueen las intersecciones y que se cumplan las normas de tránsito.

Hollman Morris

Coalición Colombia Humana-Mais-UP



​La principal propuesta es implementar una movilidad multimodal y sostenible, desestimular el uso del transporte privado y estimular el público. La prioridad es hacer la revolución de los trenes: el metro subterráneo y la red férrea regional del norte, sur y occidente, conectados con los tranvías de la 7.ª, 68 y Boyacá, y los cables de San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Crear un plan para atender los incidentes viales, una interventoría al contratista de la semaforización, una gerencia del transporte público, mantenimiento vial y mayor coordinación y concertación en los recorridos de las marchas.

