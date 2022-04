Eran las 2:04 de la tarde del 2 de abril, cuando un hincha del Atlético Nacional fue golpeado y apuñalado por aproximadamente 15 hombres, quienes, al igual que él, vestían la camiseta verde del equipo paisa y se dirigían a la ciudad de Tunja a ver el encuentro deportivo entre su equipo y Patriotas.



Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y en medio del frenesí de una batalla campal tropezó con una manguera de gasolina que lo dejó tendido e indefenso en el suelo. Allí, con cuchillos y machetes, patadas y puños fue golpeado hasta perder la conciencia. Esas fueron las primeras imágenes que registro una cámara de seguridad sobre la disputa que protagonizaron cerca de 450 hinchas del Atlético Nacional en la variante que de Cota conduce a Chía y que dejó cinco jóvenes lesionados, entre los cuales hay dos que se debaten entre la vida y la muerte en la Clínica de Chía.



“Corrían con machetes y cuchillos. Recogían piedras del suelo y uno dijo: ‘tenemos que defendernos de estos perros’. No podíamos movernos, los carros estábamos rodeados y nos gritaban que no nos bajáramos”, así narró Daniel Estupiñán, un testigo de los hechos, los momentos de pánico que se vivieron en la vía de Cundinamarca.



Los mismos hombres que Daniel vio correr entre los carros con armas blancas, piedras y escombros fueron los que minutos después se concentraron en la estación de servicio de la variante, en la que estaban Ana María Rozo* y su familia, y donde por poco acaban con la vida de otro de los hinchas involucrados en la riña.



“Íbamos a almorzar y paramos justo en la estación de servicio. Ahí llegaron y una de las piedras que lanzaron nos alcanzó. Corrimos a buscar resguardo en algún lugar de la estación, pero no había manera, había muchos jóvenes gritando y golpeándose y la gente corría para tratar de esconderse de lo que estaba ocurriendo”, contó Ana María.

Pero el pánico se agudizó cuando de repente varios testigos presentes empezaron a reportar heridos, hombres ensangrentados y la falta de presencia de la Policía.



“Nosotros no sabíamos cómo actuar, la Policía no podía llegar porque el trancón era enorme… luego llegaron cinco uniformados en motos y ellos fueron los que lograron sacar a los dos hombres que estaban apuñalados en el suelo. Los otros hinchas los querían dejar morir ahí”.



Sin embargo, la acción de las autoridades tampoco fue fácil, no había ambulancias para atender a los heridos, “uno de los policías montó en su moto al hombre que estaba más grave; sin embargo, la gente no lo quería dejar salir y gritaban: ‘¡que lo maten, no lo dejen vivo, maten a ese!’. De alguna manera lograron salir y el hombre llegó a la clínica”. Otro de los heridos fue llevado por un transeúnte en el platón de su camioneta. Así lo contó Rozo.



Entre la multitud, el rostro de un hombre fue identificado por las autoridades. Kevin Sneider Quintero Ángel, quien habría apuñalado a uno de los hinchas de su mismo bando, fue capturado y llevado hasta la URI de la Fiscalía de Zipaquirá, donde se le imputaron los cargos de tentativa de homicidio y lesiones personales como dio a conocer la Fiscalía. El joven será trasladado a un centro carcelario por orden de un juez del municipio de Tenjo.



De acuerdo con el teniente coronel Luis Bermúdez, comandante del Comando Especial Sabana Norte de la Policía Nacional, “se presentó una riña recíproca entre hinchas de un mismo equipo, al parecer por diferencias sobre el lugar de procedencia de los aficionados. De los cinco heridos, dos quedaron bajo pronóstico reservado por la gravedad de sus heridas”.

Las causas del estallido

Para entender la raíz de la disputa, EL TIEMPO habló con Manuel Sánchez, hincha de Atlético Nacional y miembro de la una de las barras del equipo verdolaga, quien explicó que las diferencias entre la barra Los del Sur de Medellín-Bogotá y la Nación Verdolaga data desde 2004, cuando los paisas dijeron que algunos miembros de la colectividad no estaban representando los intereses de los aficionados del equipo, refiriéndose a los hinchas capitalinos.



Luego de esto, explicó Sánchez, en un encuentro deportivo de 2007 entre Equidad Seguros y Nacional, supuestamente los hinchas de Bogotá emboscaron los buses que venían desde Medellín con el fin de demarcar el inicio de la barra brava Nación Verdolaga, con sede en Bogotá, que surgió por diferencias en la toma de decisiones entre los líderes de Medellín y Bogotá.



Ante los evidentes roces entre las dos facciones, “las alcaldías de Bogotá y Medellín organizan un encuentro entre las dos barras al que nunca llegaron los de Nación Verdolaga, lo que Los del Sur tomaron como una clara señal de no querer arreglar las cosas. Desde ahí, en cualquier lugar que se encuentren hay un enfrentamiento”, dijo Sánchez.



Andrés Ladrón de Guevara, doctor en Ciencias Sociales y docente de la Universidad Javeriana, señaló que lo que ocurrió entre los barristas en la tarde del sábado dejó entrever la falta de logística institucional de las autoridades, “no es posible que se tenga información sobre un encuentro deportivo en la ciudad de Tunja, al que asistirán bandos históricamente enfrentados y que las autoridades no se organicen para evitar encuentros como el que ocurrió. El encuentro de los hinchas se pudo prevenir”.



El experto también advierte que esta situación no se trata solo de vándalos, y señala que la barra brava del Atlético Nacional es una organización conformada que tiene un componente social grande, también reconoce que “no hay que olvidar que es una organización de jóvenes que tienen discrepancias y diferencias por temas sociales, políticos e ideológicos. Eso no es un problema solo de Nacional, es de al menos tres de las grandes barras”.



Aunque no se han podido establecer las causas de lo que detonó el encuentro entre las facciones de la hinchada verde, el experto en seguridad ciudadana y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía, dijo que lo que ocurrió el sábado en la vía entre Cota y Chía tiene raíces más profundas que el mismo encuentro violento.



Explicó Rosanía que las barras bravas se han convertido en un asunto de seguridad ciudadana y de orden público que tiene que ser atendido. “Hay tres variables de análisis. Dentro de algunas barras, de las principales capitales y ciudades intermedias, hay parches grandes que están dedicados al tema del microtráfico, narcotráfico y barreras invisibles entre los barrios”.



Justamente, el experto mencionó que la imposición de barreras o fronteras dentro de los barrios o incluso dentro de las ciudades ha generado casos de homicidio, extorsión y hasta desplazamiento urbano que se dan entre hinchas de los mismos equipos.

“Esto se suma al hecho de que no existe en el país una estrategia de seguridad ciudadana para que se puedan focalizar los esfuerzos en materia de inteligencia operativa para dar con los responsables de este tipo de delitos que se ponen una camiseta y se hacen pasar por barristas”.

El saldo tras la disputa de la fanaticada

El convulsionado encuentro entre los hinchas del Atlético Nacional de las barras bravas Los del Sur y Nación Verdolaga dejó un saldo de cinco hombres heridos, entre los 22 y los 29 años, que viajaban en los buses con destino a la ciudad de Tunja.



De acuerdo con el reporte de Hernando Ospina, gerente de la IPS Clínica de Chía, a donde fueron trasladados los heridos, “tres pacientes fueron dados de alta en horas de la mañana, mientras que dos de ellos están en cuidados críticos, presentando una evolución favorable luego de cirugías y procedimientos realizados como consecuencia de sus condiciones clínicas”.



Un capturado



En medio de los desmanes de la tarde del sábado, las autoridades atraparon a uno de los presuntos responsables de herir con arma blanca a otro sujeto presente en la confrontación. De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario en contra de Kevin Esneider Quintero de 21 años por ser presunto responsable del delito de tentativa de homicidio agravado.



Según los argumentos del fiscal del caso y luego de cotejar las pruebas de video de los hechos, se pudo establecer que el acusado presuntamente participó en la agresión contra un joven de 20 años que estaba tendido en el piso.



La investigación da cuenta de que el hombre habría empuñando un ladrillo y un puñal de gran tamaño y golpeado en varias ocasiones a la víctima y le habría causado una herida de gravedad en el abdomen con el arma blanca. “El material aportado por el testigo presencial de los hechos es suficiente para dictar una medida de aseguramiento. Luego se deberá evaluar si es suficiente para juzgar”, dijo la juez.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ