‘El metro dará fortaleza a TM, y viceversa, serán resilientes’

Juan Carlos Muñoz, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de Chile, sueña con ciudades donde los carros se utilicen lo mínimo y, en cambio, bicicletas, transporte público y caminata sean lo que inunde las calles.



Este experto en ciudades y movilidad visitó Bogotá la semana pasada, caminó por la carrera 7.ª para ver cómo funcionaba el día sin carro, analizó las calles, los sistemas TransMilenio y SITP, además de la infraestructura ciclística. Luego conversó con EL TIEMPO y comparó su ciudad natal, Santiago, con la capital colombiana.

¿Una ciudad puede funcionar sin carros particulares?



Difícil decir que totalmente sin carros particulares, pues hay viajes que sí requieren el automóvil; zonas de la ciudad o momentos del día en que la cobertura del transporte público no es tan buena, y necesidad de algunas personas para quienes es difícil moverse en bus o metro. Pero sí hay que invertir y promover el transporte público, y desincentivar el carro particular.

​

En Bogotá se politiza mucho una discusión que debe ser técnica sobre las soluciones en movilidad…

​

Eso no hace bien. Hay que evaluar cada modo de transporte y en su debido mérito entender en qué momentos pueden funcionar bien, y a estos prestarles apoyo para que sean soluciones de ciudad, no de corrientes políticas. Uno ve que hay un alto impacto con las ciclorrutas, desde afuera lo vemos como una ciudad ejemplar en cuanto a seguir promoviendo la bici, pues no solo trae efectos en descontaminar y agilizar el transporte, sino en salud pública. Veo con gusto que siguen pensando en extender la red.



En cuanto a TransMilenio (TM), este es un referente; en sus primeros años prestó un excelente servicio, luego atrajo a muchos usuarios y las autoridades no fueron capaces de extenderlo como lo debían hacer. Me alegra escuchar que van a hacer más troncales (carrera 7.ª, Ciudad de Cali y avenida 68). También me alegro de que van a construir metro, porque llevaban como 70 años en la discusión, hay que dejar ya de discutir cómo debe ser y mejor pasar a ejecutarlo: el metro le dará fortaleza a TM, y TM le dará fortaleza al metro.

El metro de Santiago de Chile cubre gran parte de la ciudad; allí también se dan ventas ambulantes y otros fenómenos Foto: Felipe Motoa. El Tiempo.

¿Qué puede emular Bogotá de Santiago?

​

De Santiago, Bogotá puede aprender sobre nuestra gran red de metro, que, eso sí, exige gran cantidad de recursos, y en Bogotá mucho más; nosotros construimos a razón de 80 millones de dólares por kilómetro, mientras que aquí, por razones técnicas como diferencia de suelos y mayor capacidad, se construirá a 200 millones de dólares por kilómetro.



Otro elemento que se podría traer es la instalación de bicicletas públicas. Sirven para acercar a las personas a las paradas de buses o estaciones de metro, y viceversa. Y un tercer elemento aplicable es desarrollar una app, tomando las localizaciones satelitales de los buses para que el usuario sepa cuánto falta para que pase el bus; eso baja ansiedad de espera.



Y algo más que Bogotá debe explorar es la incorporación de buses eléctricos a su sistema de transporte, en Santiago ya hay 200 (tipo alimentadores de TM).

Las ciudades más atractivas para visitar son las que cuentan con zonas peatonales amplias FACEBOOK

TWITTER

¿Y de Bogotá hacia allá?

​

Hay mejor ordenamiento del suelo en Bogotá, eso es atractivo, porque piensan en el uso del suelo conectado con el transporte público; trabajan con visión de largo plazo. En nuestra ciudad eso se discute aisladamente. También las ciclorrutas y los estacionamientos gratuitos en TM, en Santiago hay que pagarlos y por ello no han tenido éxito para promover a los ciclistas. Además, los carriles exclusivos de TM.



La administración distrital planteó que la Caracas, además de metro y TM, sería peatonal y para bicicletas, ¿qué opina?



Me parece una ciudad audaz. Las ciudades más atractivas para visitar son las que cuentan con zonas peatonales amplias. A veces hay susto y se cree que el comercio va a morir, pero pasa lo contrario, llega más gente.

Estación de recarga de buses eléctricos. Foto: Felipe Motoa. El Tiempo.

¿Qué impresión le dejó el día sin carro en Bogotá?

​

Me impresionó ver cómo los bogotanos están dispuestos a ver qué pasaría si siempre dejáramos el carro en casa. Dejar el carro en casa no es un capricho: la sustentabilidad de nuestras ciudades se juega en que podamos ir reemplazando los carros por viajes en modos más sostenibles, como la bicicleta y el transporte público, o la caminata.



Veo también un efecto importante en los buses del SITP, que normalmente se mueven en gran congestión, pero en este día sin carro aumentan su velocidad, lo cual es fundamental, porque la gente llega más rápido, los buses pueden dar más recorridos y ofrecer más frecuencia; todo esto significa mayor calidad en el transporte.

FELIPE MOTOA FRANCO

Redacción Bogotá @felipemotoa