Decreto ‘misión imposible’ / Opinión

Tal y como está redactado el proyecto de decreto que pretende restringir el consumo de bebidas alcohólicas y drogas en el espacio público, es imposible hacerlo cumplir por parte de las autoridades, en especial por la Policía.



Con base en los datos que aporta el propio proyecto, la Policía tendrá que controlar el consumo de alcohol y drogas, las 24 horas del día, en más de 5.000 parques de distintas dimensiones que van desde el Simón Bolívar hasta los parques de barrio, entornos de 2.425 centros educativos, de 1.618 jardines infantiles, de 113 instituciones de educación superior, además de plazas, plazoletas y plazuelas, que suman más de 100.

Hay que anotar que solo si se tiene en cuenta que “para efecto del presente decreto, se entenderá por ‘entornos educativos’ un radio de doscientos (200) metros de cualquier establecimiento educacional ubicado en Bogotá, Distrito Capital... (Art 1.° Proyecto de Decreto)”, esto ya cubre el 97 % del territorio de Distrito Capital.

Es decir, la Policía Metropolitana de Bogotá tendrá que realizar una labor titánica para controlar el consumo de drogas y alcohol en toda la ciudad, además de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Se nos ha dicho, y sabemos, que falta policía en Bogotá y es seguro que no va a haber más policías para cumplir con este decreto.

Hoy, la ciudad solo tiene algo más de dos mil policías por turno, es decir, no habrá policías para atender estos requerimientos y los de seguridad

La única institución perjudicada, si se expide este decreto como está redactado, va a ser la Policía, que no va a dar abasto con los requerimientos ciudadanos. A octubre de 2018 se recibían a la línea 123 diez mil llamadas denunciando consumo de drogas y alcohol en el espacio público. Con este decreto, seguramente se van a triplicar las llamadas; es decir, podrá haber treinta mil requerimientos ciudadanos mensuales, para que la Policía sancione a quienes infringen el decreto.



Además, este no es el camino para atender los problemas de consumo de drogas y alcohol.



Claro, es más fácil sacar un decreto que elaborar, ejecutar y hacer seguimiento a una política integral de educación, prevención, atención y control del consumo y distribución de drogas; una política que evite que más niños, niñas y adolescentes consuman este tipo de productos, que eduque a las comunidades y ciudadanos en general para que participen y ayuden a controlar estos problemas, que atienda de manera integral y humana a los jóvenes que hoy son consumidores y que tenga acciones contundentes para controlar y reprimir a los narcotraficantes y distribuidores de drogas.



Con el solo decreto, la situación seguirá igual o posiblemente peor.



HUGO ACERO VELÁZQUEZ

*Experto en seguridad y convivencia