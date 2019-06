Experto analiza agresiones de Policía a 'skaters' en Bogotá

El enfrentamiento entre agentes de policía y jóvenes skaters, el viernes pasado, podría haberse evitado si, antes de la actividad, se hubiese concertado un plan de manejo de tránsito y un diálogo con el colectivo urbano.

Esta conclusión es de Hugo Acero, experto en seguridad y convivencia, quien analizó el caso que dejó seis agentes apartados de sus cargos, mientras se adelantan investigaciones disciplinarias que permitan esclarecer un atropellamiento a un joven, una agresión contra una mujer y el uso indebido de armas durante la celebración del Día Mundial del Skater.

“Como el evento surge de una concentración y marcha espontáneas, hubo descontrol; los vi ir a toda velocidad por la vía. Pero eso no justifica el comportamiento censurable de algunos policías”, afirma Acero.



Según este experto, el primer error viene de las autoridades al no reconocer estos colectivos. “Trabajar con los chicos permite coordinar eventos, acordar normas, tener ambulancias y planear”, agrega.



Aunque, por Constitución, no es necesario pedir permiso para marchas y manifestaciones, sí es posible solicitar acompañamiento a la Secretaría de Gobierno.



Acero también considera que la formación de los patrulleros no es la mejor: “La selección y capacitación es menos estricta. A nivel distrital, también se dejó de invertir en el reconocimiento de ciudad y población”. Según la encuesta de Percepción y Victimización de Seguridad de la Cámara de Comercio, 24 por ciento de los consultados consideran que es clave acabar con la corrupción de la Policía y 6 por ciento, que se debe capacitarlos mejor.



Los hechos de este viernes dejaron, además, siete uniformados lesionados y cinco vehículos afectados.



BOGOTÁ