Exministro dice haber encontrado pancarta alusiva a disidencias de Farc cerca de Bogotá

En horas de la mañana de este sábado, 23 de diciembre, en la vía Pradera de Potosí - Bogotá, el exministro de Deporte, Ernesto Lucena, habría encontrado una pancarta alusiva a las disidencias de las Farc. En el anuncio, cuya imagen compartió el exfuncionario en redes sociales, se pueden leer mensajes de Navidad y Año Nuevo.



El exministro denunció el hallazgo a través de su red social de 'X' con imágenes y videos de lo encontrado. Al parecer, Lucena estaba montando bicicleta a las afueras de la ciudad en la Sabana.



"Sale uno a montar bici y miren lo que se encuentra. NO ES LA COLOMBIA PROFUNDA ¡Pancartas en las goteras de Bogotá deseándonos Feliz Navidad!. Increíble volver pasado", escribió al respecto.



Lucena aseguró que la pancarta enviaba un mensaje de 'Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2024' de parte del frente 33 de las disidencias.



"Comúnmente los ciclistas de Bogotá hacemos algo que se llama La Vuelta a la Sabana, y esta mañana, salí muy temprano, ya de regreso a las 8 de la mañana, en un lugar que se conoce como La Báscula, antes de subir el alto de las arepas, eso es en la calera, había una pancarta de las Farc", explicó el exministro en diálogo con La FM.



Cuando él llegó al lugar de los hechos, la pancarta ya estaba en el suelo y la policía estaba en la zona desmontándola."Les pregunté que más o menos a qué horas creían ellos que había sido colocada y me dijeron que en la madrugada del día de hoy", comentó en el citado medio.



En las imágenes se puede leer que el cartel hace referencia a Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, un poderoso jefe de las disidencias de la guerrilla que fue abatido el 4 de mayo de 2022.



El actual defensor delegado para los Derechos Humanos y el Deporte dijo que hay rumores de que en zonas cercanas en Bogotá exista presencia de las Farc.



"Las voces corren de que empieza a haber nuevamente presencia, pero ya ver uno pancartas y que presuntamente puedan estar allí en las madrugadas ubicando panfletos o llevando mensajes, pues genera intimidación", opinó Lucena.



Esta no es la primera vez que se reporta el hallazgo de estos carteles. A principios del mes de julio, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que se registró la aparición de pancartas alusivas a las disidencias de las Farc en las localidades de Kennedy (2), Ciudad Bolívar (1) y Usme (1).



Dichas pancartas hacían referencia al Frente 53 de las disidencias de las Farc. En su momento, las autoridades aseguraron que no había prueba de la presencia de los grupos en la región.



Hasta el momento, tras el mensaje de Lucena, no se han pronunciado al respecto,



Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción de Últimas Noticias.

