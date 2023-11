Reaparece el exmilitar que fue denunciado por sus vecinos de conjunto de Facatativá

Esta semana se ha hecho viral el caso del exmilitar Jhon Leo Rocha, a quien vecinos del conjunto residencial Heliconias de Facatativá han señalado de ser una persona "agresiva y violenta", motivos por los que hicieron una manifestación y destruyeron varias de las pertenencias del hombre, para que se fuera del lugar.



Los hechos por los que dicen que quieren que el hombre se vaya del lugar, fueron expuestos a través de videos de cámaras de seguridad, en estos se escucha a Rocha discutir con los guardas de la propiedad horizontal, e incluso, se le ve golpear a uno de los trabajadores con lo que parece ser un machete. Las grabaciones le han dado la vuelta a Internet, y ahora el señalado salió a dar su versión de los hechos.

"Ustedes sabrán que he sido una noticia nacional", inició diciendo el cabo retirado del Ejercito, a través de un 'En vivo' en su perfil de Facebook.



"Han conocido solo una parte (...) Yo quiero aclarar que en ningún momento a esa guarda yo le pegué. Yo fui y rompí los enseres. Yo reconozco que dañé los equipos tecnológicos", expresó Jhon Rocha, sobre el video en el que se le ve discutiendo con una celadora del conjunto y procede a golpear con fuerza una pantalla de la recepción.



Según él, tuvo una reacción "violenta" porque ya había discutido con varios trabajadores del conjunto "en problemas de atrás" que tienen que ver con la seguridad y el consumo de sustancias ilícitas por cuenta de terceros, en la propiedad.



"A ellos no les gustaba que se les exigiera a los guardas", dijo.

Video de cámara de seguridad. Foto: Redes sociales.

"Atenté contra los equipos de computo, pero no contra ella", concluyó sobre el video en cuestión.



Por otro lado, confirmó que si había tenido encuentros violentos con los otros guardas del conjunto, tal como se evidencia en los videos que circulan en redes sociales.



"Con los hombres yo sí me agarré, y hay videos. Y si hay lesiones personales, yo lo afronto", expresó Rocha.

Ahí les dejo otra perla del vecino ni habitante que nadie quiere en #Facatativá pic.twitter.com/eIMgBSRQzX — Andrea XVI (@andreitamfc14) November 22, 2023

Sobre el 'motín' de los demás habitantes del lugar, quienes salieron en una manifestación y destruyeron algunos de sus bienes, como su carro y moto, expresó: "Cuando hay multitud sí son bravos, pero uno a uno no son bravos".



"Yo voy a seguir viviendo ahí, ese apartamento es mio y sigue siendo mio. Allá me voy a presentar solo, sin una navaja. (...) Yo tengo que ir y no tengo más donde vivir, entonces que el conjunto me dé para un arriendo en otra parte".



"Allá voy a volver, allá voy a vivir. De toda la gente que me está amenazando, que allá lleguen y me maten", añadió el exmilitar.

Sobre las armas en el apartamento

"La Policía sabía que yo estaba armado dentro de apartamento, ellos lo sabían", afirmó Rocha sobre el momento en el que las autoridades llegaron hasta el conjunto para sacar al hombre y a su familia.



Además, dijo que si los vecinos se hubiesen atrevido a entrar a su apartamento, los habría asesinado. "Con legalidad lo digo, mato a esos hi*****".



Por otro lado, confesó que además de armas de dotación, también tenía dos granadas de mano por si se desataba el mi****. Si nos tocaba volarnos, nos volabamos todos".

