Denuncian asesinato de mujer trans en el sur de Bogotá

Luciana Moscoso, una mujer trans, fue hallada sin vida este fin de semana en su vivienda en el barrio Ciudad Berna en Bogotá.



Este martes será su velorio. A la par, la comunidad trans exige investigaciones para saber qué sucedió.

Las autoridades investigan la muerte de Luciana Moscoso, una mujer trans que al parecer fue víctima de un robo.

"Se presume que fue un homicidio por las descripciones que nos entrega Medicina Legal", le contó Pamela Moscoso, hermana de la víctima a City Tv.



Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que los hechos estarían relacionados con un robo. Sin embargo, la familia denunció ante CITY TV que no han tenido acompañamiento de las autoridades. "La Policía no se ha acercado a darnos un reporte, los hechos son muy confusos", agregó Moscoso. Luciana era estilista y maquilladora profesional.



Distintas organizaciones LGBT se han manifestado en contra del hecho y exigen respuestas.



"Con dolor profundo queremos denunciar que hoy encontramos el cuerpo sin vida de Lucíana Moscoso, integrante de la @redcomunitariat, su cuerpo llevaba dos días sin vida en su apartamento. Revolcaron su apartamento y la robaron. ¡Nos están matando!", trinó la Red Comunitaria Trans y agregó, "No es fácil tener que registrar todos los días asesinatos de nuestras hermanas. Nos duele y es imposible no sentir miedo...".

¡Mataron a Luciana!



¡Mataron a Luciana!

En lo corrido de 2021, se tiene registro de al menos 15 mujeres trans asesinadas en Colombia. En 2020, según cifras preliminares de Colombia Diversa, hubo 28 asesinatos a personas trans.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Óscar Fagua, periodista de City Tv.