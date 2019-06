Exhabitantes del Bronx sembraron 5.000 árboles en tres horas

Este sábado se reunieron 480 exhabitantes de calle, policías y residentes para sembrar 5.000 árboles en la reserva forestal Serranía del Zuque, San Cristóbal Sur. En menos de tres horas plantaron especies nativas como nogales, robles y mano de oso con el fin de restaurar el ecosistema.

La Secretaría de Ambiente hizo un convenio con Idipron, el instituto que acoge a niños y jóvenes en situación de calle y los acompaña en su habilitación personal. “Están recuperando sus vidas y los cerros orientales de Bogotá”, resaltó Adriana Santa, directora de gestión ambiental de la Secretaría de Ambiente.

En esta oportunidad los jóvenes sembraron árboles desde las 9 a.m. hasta las 12 p.m. Estaban distribuidos por cuadrillas en diferentes sectores, en equipo trasladaban bultos de tierra, ayudaban a desplazar a las personas porque la tierra era resbalosa y le enseñaban a plantar a quienes no sabían hacerlo.



Fue una actividad que llenó de entusiasmo a los chicos del Idipon porque les ayuda a ocupar su tiempo y alejarse del consumo de drogas.



“Es muy bonito porque es como devolverle a la tierra lo que ella nos da. Para nadie es un secreto que el mundo se está acabando. Además, uno está constantemente en movimiento y eso reduce la ansiedad ”, explica Isabel Robayo, exhabitante del Bronx.



Ellos han aprendido sobre la importancia de restaurar ecosistemas como la Serranía del Zuque, donde abundan especies de árboles invasores (retamo espinoso) que generan un desequilibrio ecológico.



Hay que retirar el retamo espinoso de las reservas porque es una especie exótica que no es propia de este país y actúa como un combustible que en época de sequía provoca los incendios. Por eso es importante conocer los ecosistemas y entender que no se puede sembrar cualquier árbol indiscriminadamente.



“Las especies nativas logran captar grandes cantidades de dióxido de carbono y mejoran las fuentes hídricas de nuestra ciudad. Por eso es tan importante cómo las producimos y la rigurosidad técnica en cómo diseñamos nuestros módulos de restauración ecológica”, señaló Santa.

Se debe verificar que las plantas de rápido crecimiento, ayuden a proteger a aquellas que de demoran, para que las invasoras no las dañen. Es un seguimiento que demora años

Según ella, estos procesos deben ser muy precisos, ya que no es solo retirar y plantar, hay que hacer un seguimiento que implica ir cada dos o tres meses al terreno para hacerle mantenimiento a los árboles, nutrirlos y revisar que estén creciendo como debe ser. “Se debe verificar que las plantas de rápido crecimiento, ayuden a proteger a aquellas que de demoran, para que las invasoras no las dañen. Es un seguimiento que demora años", dijo.



Agregó que estos procesos de rehabilitación, recuperación y restauración requieren de la participación y apropiación ciudadana, porque somos todos responsables de su cuidado y preservación.



