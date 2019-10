¿Quién es el exdirector de la UAESP enviado a la cárcel?

La detención preventiva contra Juan Carlos Junca Salas, exdirector de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, Uaesp -2011-2012- investigado por presuntas irregularidades en contratos de monitoreo de camiones de aseo y pesaje de basuras por más de $106 mil millones, puso al candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a dar explicaciones.

Hasta la semana pasada Junca Salas estuvo con la campaña del movimiento 'Bogotá para la gente' y ayudó con parte de la construcción del plan de Gobierno que presentó el candidato Carlos Fernando Galán.

Al respecto, Galán explicó que Junca le dio ideas en el tema de infraestructura para el plan de gobierno pero que no era un asesor de primer nivel. Y que una vez se conoció la información, le dio la orden a sus cuadros de no tener más contacto con el investigado."No es parte del equipo de primera línea, es parte de un listado de expertos programáticos de consulta, acompañó al equipo programático a un par de foros. Esperamos que la justicia actúe en este caso. Actuaremos siempre con transparencia en estos casos", escribió Galán en su cuenta de Twitter.

Sobre Juan Carlos Junca:

- No es parte del equipo de 1ra línea

- Es parte de un listado de expertos programáticos de consulta

- Acompañó al equipo programático a un par de foros

- Esperamos que la justicia actúe en este caso

- Actuaremos siempre con transparencia en estos casos pic.twitter.com/RyJRITNy3F — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 13, 2019

Según Galán, su campaña ha sido blanco de una serie de ataques desde el momento en que comenzó a repuntar en las encuestas. Desde entonces se ha desatado una guerra sucia en su contra por parte de quienes se oponen a su candidatura.

El funcionario fue capturado el pasado viernes 11 de octubre al término de la audiencia en la que el Juez 34 aceptó la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía, por los presuntos delitos de interés indebido en celebración contratos, peculado por apropiación, cohecho propio y falsedad en documento.

El pasado 18 de agosto de 2017, el exdirector de la UAESP fue sancionado por la Contraloría General de la República en un fallo con responsabilidad fiscal por $ 47.425 millones proferido contra ex directivos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, los concesionarios de aseo de ese entonces y la sociedad fiduciaria Bancolombia.

Según la Contraloría, varios ex directivos de la UAESP, celebraron contratos entre 2008 y 2011 para financiar actividades que no guardaron ninguna relación con la prestación del servicio de aseo o que guardando relación correspondían a actividades ya concesionadas a los operadores del servicio de recolección, barrido y limpieza, y al operador del relleno Doña Juana.

"El ex Director de la UAESP Juan Carlos Junca Salas terminó pagando un contrato para montar en el año 2011, cuando se estaba terminando la prórroga de las Concesiones del año 2003, un Sistema de Información paralelo al que montaron los concesionarios. A la postre la UAESP declaró el incumplimiento de este contrato en el año 2014 y la aseguradora Confianza pagó $ 23.145 millones, razón por la cual el fallo comprende los $13. 600 millones que no cubrió la póliza".



Según fuentes de la Contraloría, los dineros ya fueron reintegrados y por lo tanto el proceso fiscal ya terminó.

La hoja de vida publicada en redes sociales, Junca Salas tiene una larga trayectoria académica y experiencia laboral.



Para comenzar, tiene una maestría en economía de la universidad Javeriana; entre 2003 y 2005 hizo un Master of Science (MS) Finance and Financial Management Services en la universidad de Harvard; y para la misma época aparece que realizó Master of Science (MS) Real Estate en la universidad de Boston.

En los últimos 7 años y 10 meses, como aparece en la red social LinkedIn, fue consultor independiente en Bogotá y panamá. Aparece como socio y director de la firma Estructura Capital.



Entre agosto de 2011 y enero de 2012 fue director de la Uaesp, la entidad responsable de garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y el servicio de alumbrado público.

#ATENCIÓN Juez dictó medida aseguramiento detención preventiva a exdirectores #UAESP Btá, Juan Carlos Junca Salas y Juber Martínez Hernández, Investigados por posibles irregularidades en contratos de monitoreo de camiones de aseo y pesaje de basuras por más de $106 mil millones. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 11, 2019

Durante un año y seis meses (enero de 2010 y junio de 2011) trabajó en Smart Kapital Group. Entre el 2006 y el 2008 fue consultor de servicios públicos en el Banco Mundial.

Fue vicepresidente de BRC Investor Service S.A SCV durante un año entre mayo de 2005 y 2006. También trabajó como asesor en la Comisión de Regulación de Agua CRA, y en el Departamento Nacional de Planeación como asesor de inversiones especiales cago que desempeñó entre abril de 2000 y febrero de 2001.

Entre tanto, el exfuncionario Juber Martínez Hernández, también investigado, fue enviado a la cárcel por supuestas irregularidades en contratos de monitoreo de camiones de aseo y pesaje de basuras.

REDACCIÓN BOGOTÁ