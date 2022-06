La exconcejcal de Bogotá, Sara Castellanos, ha compartido en sus redes sociales lo que ella denomina "un milagro".



Según cuenta en su publicación, su hija menor se ahogó en una piscina y cuando la halló estaba sin signos vitales, sin embargo, la pequeña "resucitó" en camino a un hospital.

"Hoy (sábado), en cuestión de segundos, encontré a mi bebé Zara Esther sin signos vitales en la piscina. No hay palabras para describir lo que se siente. En ese momento no son palabras las que salen de nuestras bocas, ¡son gemidos pidiendo resurrección!", escribió la mujer.



Sara Castellanos y su esposo, Lau Guerra Filho, son pastores en la iglesia Misión Carismática Internacional y en sus redes sociales acostumbran compartir contenido cristiano y parte de las actividades que lideran en ese lugar.



La exconcejal continuó así su relato, en el cual se evidencia su fe: "Mi bebé ya no estaba. Se había ido. Su color gris, sus labios morados, ¡yo solo podía gritar y pedir misericordia al Dios viviente que servimos".



La mujer narró que su esposo llegó al lugar y empezó a realizarle a la pequeña los primeros auxilios, sin embargo, no había respuesta.



"Finalmente, Esther escupió agua y comida pero seguía sin color y sin responder. Sabía que nuestro día 'del valle de la sombra de muerte' había llegado pero estaba clamando de pasarlo con Jesús".



Según el relato de Castellanos, acudieron en carro a un hospital mientras su esposo continuaba dando respiración boca a boca a su hija. "Empezamos un clamor por resurrección. En el transcurso de la casa a la clínica Esther resucitó. Dios sopló vida y nos la devolvió", añadió.



"Lloró como cuando un bebé nace por primera vez", contó Castellanos, quien añadió también que ese llanto para ella significó que su bebé "había nacido de nuevo".

Luego de despertar, Castellanos narra que junto a su esposo oraba para que la pequeña no tuviera ninguna secuela en sus pulmones o neurológica.



"Al llegar al hospital, ella rodeada de todos los expertos, con poca fuerza, levanta su mano y la pone en su cabeza y la otra la pone para chupar su dedo, lo que siempre hace nuestra Esther. Esa era nuestra señal de que Esther había vuelto en plena salud", contó.



Este domingo, luego de que la pequeña Zara Esther permaneciera en observación médica varias horas, la exconcejal de Bogotá actualizó el estado de salud de su hija y escribió en su Instagram: "El mismo neuropediatra decía al verla: ¡DIOS ES GRANDE! Le están haciendo todos los exámenes por que lo que vivió fue muy grave pero los mismos doctores están asombrados porque ella está 100 % sana".



La publicación estuvo acompañada de un video de su hija sonriendo, enérgica y bebiendo agua en la cama del hospital. Además, Castellanos escribió la siguiente reflexión: "Era para que hoy estuviera planeando su funeral, en vez estoy viendo un milagro vivo".

