Que los que tienen más paguen más. Este es el principio en el cual se basó el concejal del partido Alianza Verde Diego Laserna para presentar un proyecto ante el cabildo distrital con el fin de incrementarles la tarifa del impuesto predial a los exclusivos clubes campestres, sociales, recreativos y deportivos de Bogotá.



Cálculo del predial para clubes sociales

Laserna ya había planteado este aumento en dos oportunidades, durante 2020 y 2021; sin embargo, apenas este año su propuesta logró superar el debate en la Comisión de Hacienda y en la sesión plenaria del Concejo, que lo aprobó el viernes pasado para que se empiece a aplicar en 2024.



Durante años, la tarifa del gravamen para clubes como El Nogal, Los Lagartos, el Country, etc., había sido de 6,5 por mil, sin importar el avalúo del predio en el que se encontraran.



“Todos los propietarios de viviendas pagan según el costo del avalúo, entonces la pregunta es: ¿por qué no lo han hecho los clubes? La tarifa actual está, por lo menos, desde el POT de 2003, porque antes pagaban menos que ahora. Tributariamente han tenido un pago diferencial durante mucho tiempo”, dijo el concejal, quien asegura que “los clubes son un privilegio legítimo, pero solo un privilegio”.



Por su parte, Álex Araque, director de la maestría de Economía Urbana de la Universidad Sergio Arboleda, y quien apoyó al concejal Laserna en la redacción del proyecto, dijo que en algunos casos la tarifa es mayor para los hogares que para ciertos clubes, incluso estando en la misma zona.



“Imaginemos que hay un club cerca de donde nosotros vivimos que paga una renta menor, ¿por qué razón?”, se pregunta Araque, quien, además, señala que “la ciudad necesita de todos los recursos asociados a la renta del suelo, porque eso no genera ninguna distorsión económica”.



El experto agregó que uno de los comentarios en contra de la iniciativa es que los clubes generan empleo y tienen grandes zonas verdes que pueden ser de beneficio a nivel medioambiental, pero él afirma que la generación de empleo no tiene nada que ver con el predial. “Sacan un sustento que no es económico y no tienen abierta su zona verde. Es como si yo pidiera que me bajaran el impuesto porque tengo una obra de Botero en mis paredes, ¿qué tiene que ver eso?”, puntualiza.



La nueva tarifa será aplicada para alrededor de 15 clubes de los 73 que se identifican en la base catastral de la ciudad en 2023; sin embargo, la Secretaría Distrital de Hacienda dice que por reserva tributaria no puede dar a conocer la razón social.



La nueva medida no aplica para los clubes que son propiedad de entidades educativas, Fuerzas Militares y Policía, cajas de compensación familiar y empresas industriales y comerciales del Estado.

Antiguos y Clásicos Colombia Club Los Lagartos

Así queda el impuesto



Con el proyecto aprobado, a los clubes más prestigiosos de la ciudad, es decir, los que tienen un avalúo catastral mayor a 238.717 UVT (equivalente a 10.124 millones de pesos) se les aplicará un incremento progresivo de la tarifa de entre 8 y 10 por mil. Laserna aclaró que el aumento no será de “un solo golpe”, sino que se irá incrementando un poco cada año hasta 2028, cuando se alcance una tarifa máxima.



La Secretaría espera generar así un recaudo de 73.839 millones de pesos entre 2024 y 2033. Desde 2028, año en el que la tarifa llegará a su techo, el monto que se lograría recibir se estima en 8.755 millones de pesos anuales.



El concejal que redactó el proyecto de acuerdo, por otro lado, afirmó que se calculó cuánto podría subir la mensualidad de los miembros de uno de estos lugares y dice que hicieron un cálculo con “la información limitada” que obtuvieron de un club.



“Identificamos que si le aplicáramos la tarifa completa del 10 por mil en 2024, le aumentaría un aproximado de 100.000 pesos al mes del costo al socio, que actualmente está en unos 2’100.000 pesos. Vimos que era un aumento del cuatro por ciento, aproximadamente. Y esto no va a suceder en un solo año”, explicó.



Aunque inicialmente, de acuerdo con el proyecto, este dinero estaría destinado a mejorar las condiciones de la Universidad Distrital, que últimamente se ha visto afectada por el posible cierre de algunos programas, Edward Arias, presidente del Concejo de Bogotá y quien también apoyó la iniciativa, indicó que se piensa invertir en la educación superior pública en general.



“El dinero estará destinado a programas de todo tipo. Incluso, para que estudiantes puedan viajar al exterior patrocinados a través de estos recursos”, dijo.

Festival de la Familia a la que los asistentes pudieron llevar sus mascotas, en el Club Social de Oficiales de la Policía Nacional, Cesof.

Las duras críticas



Si bien la mayoría del Concejo estuvo a favor del aumento del impuesto, los cabildantes del Centro Democrático fueron los grandes opositores de la iniciativa. Uno de ellos, y quien intervino cuando se discutió este tema en la Comisión de Hacienda, fue el concejal Jorge Colmenares.



“Realmente creo que este acuerdo, a pesar de querer buscar recursos para la ciudad, no tiene claridad sobre cuánto sería el monto recaudado, vende humo sobre el verdadero impacto financiero a la ciudad”, dijo Colmenares.



Según el cabildante, el impacto en verdad se verá en la mensualidad de los socios de los clubes y en los empleados.



“Se vendió como una lucha de clases, de cobrarles más a los ricos, pero los verdaderos afectados van a ser los trabajadores. A los socios se les va a incrementar la cuota mensual hasta en un 50 por ciento, desencadenando una alta deserción de afiliados, reducción de los niveles de consumo, de ingresos y, en consecuencia, implicará un recorte del personal, lo que impactará directamente en un amplio número de familias bogotanas”, aseguró.



En el misma línea, Diana Marcela Diago, también cabildante del Centro Democrático, señaló ante el Concejo que “no es que haya un gran recaudo, no es que sea el gran salto a la equidad. Aquí lo que profundiza es ese enfrentamiento de clases, esa polarización, que creo que le hace muy mal al país”.



Añadió que sus colegas “no saben que el trabajo social que se hace al interior de los clubes es gigante; estos clubes constitucionalmente son sin ánimo de lucro, sus socios no se lucran, sino que se reúnen con un fin”.



Otro de los grandes argumentos de esta bancada fue que esos establecimientos, al ser lugares con naturaleza, fomentan el cuidado del medio ambiente al disponer de amplias zonas verdes que funcionan “como pequeños pulmones en el interior de la ciudad, y aportan a la calidad de vida de los ciudadanos”, afirmó Colmenares.



Asimismo, dijo que la crisis de las universidades públicas, a las que inicialmente se planteó que iba a dirigirse el dinero recaudado por este impuesto, tienen problemas más profundos que merecen atención. “Nosotros sabemos por qué la Universidad Distrital está como está, por hechos de corrupción”, añadió Colmenares.



LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

