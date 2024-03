Excandidato a la Alcaldía de Bogotá fue víctima de robo: 'Me sacaron la maleta'

La inseguridad no da tregua en Bogotá. Esta vez la víctima fue Nicolás Ramos, quien fue candidato a la Alcaldía de Bogotá en las pasadas elecciones territoriales, por el movimiento 'Más acciones, menos rostros'.

Ramos habló con EL TIEMPO sobre el hurto, el cual ocurrió entre los hoteles Capital y Marriot, en el sector de Salitre, localidad de Fontibón.

Sobre las nueve de la noche del pasado jueves 14 de marzo, el excandidato se bajó un momento de su camioneta para dirigirse al Mc Donald's que queda en frente para recoger su pedido.

Rompieron el vidrio de la parte derecha de la camioneta, en el asiento del copiloto, y me sacaron la maleta

"Me bajé 10 minutos aproximadamente, y mientras tanto rompieron el vidrio de la parte derecha de la camioneta, en el asiento del copiloto, y me sacaron la maleta", comentó.

Aseguró que vio cómo el delincuente se se subió a un carro Chevrolet Spark y se alejó del lugar. "Queda uno como perplejo, aterrado de la inseguridad", agregó.

Cuando hizo la denuncia ante la Policía, le dijeron que debía esperar al otro día para ver las cámaras del sector. Además, afirmó que la Dirección de Investigación Crimina (Sijín) le indicó que "iban a levantar huellas", pero que "no encontraron ni una".

En la maleta, de acuerdo con su relato, llevaba su computador con un disco duro en la que guarda información de la ONG con la que trabaja gestionando recursos para alcaldías y gobernaciones.

"Había datos desde el 2014. Estamos trabajando para recuperar todo eso", afirmó Ramos, quien es abogado y magíster en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España).

Aseguró, por otro lado, que está investigando si los delincuentes lo estaban siguiendo, ya que había más vehículos en la zona y, según contó, solo robaron su camioneta que tiene vidrios polarizados.

@CarlosFGalan ¿qué está pasando con la Bogotá camina segura? Me acabaron de robar en la localidad de Fontibón (Salitre).



Me aterra que las cámaras en el sector sean en su mayoría privadas sin acceso inmediato por la @PoliciaColombia sino hasta mañana 💤🌙



¡Q tristeza, la… pic.twitter.com/fVTbsZ0HmQ — Nicolás Ramos (@Nicolas_ramos_b) March 15, 2024

El excandidato le hizo un llamado a las autoridades debido a la escalada de la inseguridad, y dijo que hace poco estuvo muy cerca de uno de los robos masivos que se presentó en un restaurante al norte de la capital.

"De norte a sur, todo está tenaz", afirmó.

Cabe resaltar que, durante su campaña, una de sus propuestas fue usar inteligencia artificial para disminuir los diferentes delitos.

“La administración está muy atrasada, no está articulada, no hay datos en tiempo real que permitan solucionar los casos y capturar a los delincuentes con brevedad, y no se le responde al ciudadano”, mencionó en su momento, en una entrevista que le realizó este diario.

Más noticias

REDACCIÓN BOGOTÁ