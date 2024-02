Exalcalde de Chipaque, acusado de abuso sexual, pidió aplazar audiencia de imputación

La defensa del exalcalde del municipio de Chipaque (Cundinamarca), Camilo Albeiro Pardo Muñoz, quien es investigado por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con una funcionaria, solicitó que se aplazara la audiencia de imputación de cargos.



La diligencia estaba agendada para este miércoles a las 8 de la mañana. Sin embargo, el juez de control de garantías aceptó la petición del abogado de Pardo.



El ahora exalcalde de Chipaque fue denunciado por una mujer de 24 años, quien trabajaba en el gobierno municipal. Según su versión, el hombre abusó de ella tras darle licor, la madrugara del pasado 14 de diciembre de 2023.

“Este tipo comenzó a cogerme las piernas, la camisa y yo, recuerdo, le decía que no me molestara. FACEBOOK

"Ese día yo le escribí al alcalde que se debía firmar una remisión de unos medicamentos que se estaban gestionando para el albergue Hogar de Paso, que yo tengo a cargo. Eso fue como a las 5 de la tarde. Él me preguntó que dónde estaba, y yo le dije que en mi oficina”, relató la mujer a las autoridades.



Luego de encontrarse con Pardo, la funcionaria indicó que él la recogió en un vehículo y ambos se dirigieron a un lugar llamado Espacio 1, común por ser un "paradero" donde se consume licor a cualquier hora del día. En el lugar estaban nueve personas: Pardo, cuatro concejales, personal de prensa, entre otros.

Los hechos ocurrieron, según relata la víctima, el pasado 13 de diciembre. Asegura que el alcalde la drogó, la violó, la retuvo, la torturó. La dejo en estado de indefension, la golpeó, mordió, rasgó analmente y la dejo en la casa de su secretaria. Estuvo en el hospital 2 dias. pic.twitter.com/bKU9syZGtb — Ana María Vélez (@Anitavelez9) December 23, 2023



“Primero comimos perro caliente y luego, el alcalde dijo que nos tomáramos una caja de trago y que nos íbamos. Yo les dije que me tenía que ir porque tenía un compromiso con mi equipo de trabajo”, aseguró.

Sé que en un trayecto del peaje nos caímos, yo me sentía muy mal, tenía la ropa desabrochada. Estaba completamente vulnerada FACEBOOK

No obstante, luego accedió a tomar y señaló que el exalcalde le empezó a dar grandes cantidades de licor. “Este tipo comenzó a cogerme las piernas, la camisa y yo, recuerdo, le decía que no me molestara. Cuando me sentí mareada pedí unos snacks y agua”, relató.



Tras varias horas, indicó que las personas que estaban departiendo retornaron en la camioneta del exalcalde a sus casas. El conductor dejó a todos excepto a la denunciante y a Pardo.



“Me llevaban por la ruta Chipaque-Bogotá. Ahí me accedió. Sé que en un trayecto del peaje nos caímos, yo me sentía muy mal, tenía la ropa desabrochada. Estaba completamente vulnerada”, afirmó la funcionaria.



Tras el supuesto abuso, habría sido llevada hasta el apartamento de Pardo en Bogotá y, posteriormente, retornada a Chipaque. A la mañana siguiente, se dirigió a un centro médico porque tenía "una hemorragia".



“Me voy a la Clínica San Rafael y ahí empieza mi proceso de denuncia, médicamente me confirman lesiones y desgarros. Tengo todo sustentado, hubo abuso”, concluyó.

La versión del exalcalde

A través de un comunicado, Pardo indicó que abordará la delicada situación con la transparencia y honestidad que se merecen su familia y la comunidad que representa.



“Reconozco que ha surgido información sobre una relación íntima, la cual debo aclarar que fue consensuada y privada. Sin embargo, debo ser enfático y desmentir categóricamente cualquier acusación de abuso sexual”, se lee en el documento.

Comunicado del alcalde de Chipaque! pic.twitter.com/tvml3NMAr3 — Carlos Garcia (@carlosgarciatmc) December 24, 2023

Agregó que para él es fundamental aclarar que sus interacciones personales siempre han estado basadas en el consentimiento mutuo. “Comprendo y reconozco la gravedad de las acusaciones, es por eso que estoy y estaré en total disposición para cooperar con las autoridades pertinentes y así lograr esclarecer cualquier duda al respecto”.



Finalmente, se disculpó con su familia y con los habitantes del municipio. “A mis hijos, a mi esposa y a mi familia y a todos los ciudadanos de Chipaque quiero pedirles perdón por faltar a mi compromiso matrimonial y familiar. Agradezco su apoyo en el pasado y estoy comprometido a trabajar para recuperar su confianza y respeto”, aseguró.

REDACCIÓN BOGOTÁ