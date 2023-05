Un intento de robo de una motocicleta quedó frustrado por un ciudadano que usó su carro para evitarlo. Los hechos dejaron sorprendidos a los habitantes de la zona.



En video quedó registrado el momento cuando dos ciudadanos se encontraban frente a su vivienda y estaban a punto de subirse en su motocicleta, cuando llegan dos sujetos, uno de ellos tenía un arma y les apunta para intenta robar el vehículo de dos ruedas, según informó City Tv.



Un familiar que se estaba dentro de un carro, un poco adelante de la vivienda, se da cuenta de lo sucedido y da reversa para embestir a los ladrones. No obstante, uno de los sujetos venía armado y disparó varias veces contra el carro y hacia las viviendas que se encontraban al rededor para continuar el robo la motocicleta.



Pese a los esfuerzos del ladrón, el hombre que seguía en el carro vuelve a dar reversa y logra que el ladrón no robe la moto, sin embargo, el ladrón dispara en el vidrio izquierdo del carro y la bala impacta el brazo del hombre que conducía el mismo.



"El ladrón dispara a los pies de mi cuñada, a la puerta de la casa y otro tiro llegó a la casa de un vecino que queda en un segundo piso. La bala, que me impacta, pasa por mi chaqueta, la destroza y luego me impacta el bazo", dice la víctima a City TV.

​

Finalmente, el programa informó que los ladrones huyeron del lugar y el conductor del carro fue trasladado al un hospital de Engativá en el que le brindaron atención de primeros auxilios. Se sabe que la victima se encuentra fuera de peligro.

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

