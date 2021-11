Agéndese: conozca la programación del festival gratuito Idartes 10

Del 20 al 30 de noviembre se llevará a cabo la celebración de los 10 años del Instituto Distrital de las Artes con el Festival Idartes 10. La conmemoración tendrá dos componentes. Por un lado, están los eventos artísticos y, por otro lado, el I Foro Panamericano de Gestión de Conocimiento en las Artes.



Estos eventos marcarán el regreso de los eventos culturales masivos y públicos de Bogotá después de más de año y medio de pandemia. La programación de este fin de semana estará compuesta por eventos musicales, teatrales, artísticos y visuales, que se adelantarán en escenarios como la Media Torta y el Parque Metropolitano Simón Bolívar.



Programación Festival Idartes 10

Hip Hop en La Media Torta

Lugar: Teatro Al Aire libre La Media Torta

Hora: 10 a.m.

Fecha: sábado 20 de noviembre

Artistas: DJ Lockdog, Lee Eye, Vox Populi y más artistas locales.



Rock en el Simón Bolívar

Lugar: Parque Metropolitano Simón Bolívar

Hora: 12 p.m.

Fecha: sábado 20 de noviembre

Artistas: Oh’laville, Revolver Plateado, LaTenaz, The Klaxon, Citadino Blues & Rock, Electric Mistakes, Brina Quoya, Fauces, Andrés Guerrero & Las Luces, Camargo, El Punto Ska y Sonoras Mil y Superlitio.



Noche de tributos

Lugar: Parque Metropolitano Simón Bolívar

Hora: 7 p.m.

Fecha: sábado 20 de noviembre

Artistas: tributos a Gustavo Cerati y a Enrique Bunbury.​



Corredores Artísticos de Usaquén

Lugar: Parque Nueva Autopista de la localidad Usaquén

Hora: 10 a.m.

Fecha: sábado 20 de noviembre

Actividades: muestras artísticas que incluyen danza, música, teatro y circo, así como espacios de formación.



6.ª Muestra Afro

Lugar: Cinemateca de Bogotá

Fecha: 18 al 25 de noviembre

Actividades: la Cinemateca de Bogotá – Gerencia de Artes Audiovisuales del Idartes – y el colectivo Wida Monikongo - Consejo Audiovisual Afrodescendiente de Colombia, presentan la sexta edición de la Muestra Afro 2021, que cuenta con dos secciones curatoriales, una internacional y una nacional.



Ferias Locales de Artes

Lugar: Teatro El Ensueño (Transversal 70D n.° 60-90 sur)

Hora: 12 p.m.

Fecha: domingo 21 de noviembre

Actividades: programación cultural y familiar, y la participación de 56 expositores de las artes plásticas y audiovisuales, la literatura y el teatro.



Hip Hop en La Media Torta

Lugar: Teatro Al Aire libre La Media Torta

Hora: 10 a.m.

Fecha: domingo 21 de noviembre

Artistas: DJ Avil, Épico, Apache y más artistas locales.



Jazz en el Simón Bolívar

Lugar: Parque Metropolitano Simón Bolívar

Hora: 12 p.m.

Fecha: domingo 21 de noviembre

Artistas: Urcunina Cuarteto, Brian Vásquez Sexteto Quinteto Páramo y Alejandro Zuluaga Trio, entre otros.



Cinemateca Rodante 10 años

Lugar: Teatro Al Aire libre La Media Torta

Hora: 1:30 p.m.

Fecha: domingo 21 de noviembre

Artistas: se presentará una Retrospectiva Cinemateca Rodante 10 años, cortometrajes de Bogotá Ser audiovisual de Cinemateca Rodante 2021, la Pantalla local nodo sur y la película brasileña Cabeça de Nêgo de Déo Cardoso.

"El Festival Idartes 10 será no solo el regreso a los escenarios para disfrutar, de manera segura, la oferta cultural y artística que la entidad le otorga a la ciudad, sino también un homenaje a lo que Idartes ha logrado en estos 10 años de trabajo y a su proyección para la próxima década en la que los jóvenes cobran un gran protagonismo para el ejercicio de los derechos culturales", indicó la entidad.



Cabe recordar que para el ingreso a los eventos masivos del Festival Idartes 10 se exigirá el carné de vacunación contra covid-19, de acuerdo con las medidas de la Alcaldía de Bogotá.

