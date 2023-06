En el marco del Día del padre, se llevará a cabo el festival 'El Papá de Los Asados' los días 17,18 y 19 de junio en la Hacienda San Rafael en Bogotá. Este reúne lo mejor de las parrillas colombianas e internacionales. Participarán más de 30 parrillas y restaurantes.



Habrá más de 30 restaurantes en el festival. Foto: Cortesía Diageo

The Gula Group y tres de los más reconocidos foodies del país son quienes le apuestan a esta nueva iniciativa. En esta ocasión, buscan ser la plataforma gastronómica perfecta para celebrar el Día del padre con los mejores sabores del fuego y la parrilla, y de la mano de los más grandes exponentes nacionales e internacionales.



Buchanan’s Two Souls, una de las propuestas de innovación más importantes de Diageo, se suma a este festival invitando a los asistentes a compartir lo mejor de dos almas, a través de la unión de la sofisticación del whisky con el carácter del tequila, los orígenes de Escocia y México y por supuesto, la importancia de celebrar a papá.



Para esta primera edición el universo de los restaurantes estará dividido de acuerdo al origen de la oferta gastronómica que incluirá un tributo a los sabores internacionales de asados argentinos, uruguayos, griegos, mexicanos y árabes.



Entre los restaurantes asistentes están Andrés Carne de Res, Arpricarnes, Austin's Texas BBQ, Carnícolas, Compañía Casa de Rey, El Chori Charrúa, El Día Que Me Quieras, El Libanés, El Pantera, Fiero, Gauchos, Gordo, Juan Burgers, Koyote Barbacoa, La Bonga del Sinú, La Cabrera, La Casona de Luis, La Coa Barbecue, La Fama, Longo's, entre otros.



Quienes asistan, también podrán presenciar experiencias únicas y personalizadas con invitados internacionales que, con técnicas excepcionales, lograrán representar lo mejor de las parrillas de otros países.



La cita imperdible abrirá sus puertas en dos franjas de entrada a La Hacienda San Rafael: una primera jornada entre 11 a. m. y 3 p. m., y una segunda de 3 p. m. a 7 p. m., y podrán compartir sus experiencias de ‘El Papá de los Asados’ utilizando el hashtag #CompartirElAlma.



Quienes deseen asistir a este festival podrán conseguir las boletas del evento exclusivamente en tuboleta.com. Hay entradas desde 22.900 pesos.



“Conectar con los consumidores a través de este tipo de experiencias es nuestra principal motivación para generar un valor agregado a todas las personas que celebran alrededor de la gastronomía, la innovación y el emprendimiento. ‘El Papá de los Asados’ nos dan la oportunidad de transportarnos a otros países y culturas para compartir el alma de Buchanan’s Two Souls con los asistentes”, afirma Ana María Vásquez, directora de marketing e innovación en Diageo Colombia.

REDACCIÓN BOGOTÁ

