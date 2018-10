El primer foro de ciudades caminables en latinoamerica será en Bogotá

Desde el próximo 15 de octubre los bogotanos podrán disfrutar de ‘Walk21 Bogotá, Ciudad Caminable’, un ciclo de conferencias que mostrarán la importancia de diseñar ciudades pensadas en los peatones.

Por primera vez llega a la ciudad esta iniciativa de la fundación Walk 21, una organización internacional que lleva 18 años promoviendo la caminata como una forma de movilizarse dentro de las ciudades.



Este proyecto se ha realizado, en años pasados, en ciudades como Londres, Sidney y Viena, entre otras, las cuales han sido consideradas como metrópolis que se han transformado y ahora están diseñadas en pro de los peatones.



Sin embargo, es la primera vez que este tipo de iniciativas llegan a América Latina y Bogotá será la sede de esta primera edición. Durante cinco días se hablará sobre caminabilidad, equidad, competitividad y participación ciudadana, pilares de esta iniciativa.



El evento es gratuito y las actividades, que van desde charlas hasta exposiciones fotográficas, se llevarán a cabo en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán y algunos parques públicos de la ciudad como el Bicentenario y de los Periodistas, desde el próximo lunes 15 de octubre y hasta el viernes 19 de octubre.

Por su parte, el alcalde Enrique Peñalosa insistió en que “Una buena ciudad, contrario a lo que muchos piensan, no es la que tiene buenas autopistas, sino la que tiene aceras de calidad con un espacio público adecuado para todos, donde los carros no invadan los espacios destinados para los peatones”.



Según cifras de la Alcaldía Mayor, En Bogotá diariamente se registran más de 4 millones de viajes peatonales, lo que equivale al 31% del transporte diario. Estos viajes son realizados por más de 3.5 millones de personas.

Algunas actividades

Lunes 15 de octubre

Hora: 9:00 a. m. - 12: 00 m. Punto de encuentro: Parque nacional.

- Se llevará acabo una caminata de 3.5 kilómetros hasta la Plaza de Bolívar como actividad de inauguración del evento.



Martes 16 de Octubre

Hora: 9 a.m. Lugar: Teatro Jorge Eliecer Gaitán

- Conferencia: Bogotá ciudad caminable.



Hora: Todo el día. Lugar: Parque Bicentenario

- Exposición fotográfica: Bogotá al natural, una experiencia con nuestro territorio.



Miércoles 17 de octubre

Hora: 8:30 a.m. - 9: 30 a.m. Lugar: Teatro Jorge Eliecer Gaitán.

- Panel equidad/ disfrute de la estructura ambiental urbana.



Hora: Todo el día. Lugar: Plazoleta de las aguas

- Exposición: primer infancia en espacio público y circuito urbano.



Jueves 18 octubre

Hora: 10: 45 a.m. - 11:35 a.m. Lugar: Teatro Jorge Eliecer Gaitán

​- Panel sobre políticas de espacio público.

