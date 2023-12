Lanzan alerta por carrera ilegal de motos este domingo en Bogotá: 'No está autorizada'

La Secretaría de Movilidad informó que el evento 'Exhibición de Motovelocidad', el cual se está promocionando a través de diferentes redes sociales, no cuenta con los parámetros establecidos de seguridad y las condiciones óptimas para su desarrollo.



(También: Las sanciones que podría recibir por tener calcomanías en su moto: aclara Mintransporte).

El evento de motociclismo está programado para el próximo domingo 17 de diciembre, en horas de la madrugada en el sector del 7 de agosto, en la capital del país.



"Hacemos un llamado a las personas que se están inscribiendo y a los promotores de este evento, el cual no cuenta con los permisos y por ese mismo hecho, no está autorizado para adelantarse en Bogotá", informó Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad.

Asimismo, la funcionaria alertó a la comunidad sobre los peligros de que se lleven a cabo este tipo de carreras que exceden los límites de velocidad, poniendo en riesgo no solo la vida de los conductores, sino también de quienes circulen por la zona.



"Las autoridades estaremos pendientes de las vías bogotanas para que hechos que no están autorizados no ocurran en la ciudad", concluyó Deyanira.



Por otro lado, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Alcaldía Local de Barrios Unidos informaron que los organizadores no presentaron ninguna documentación y/o trámite sobre el evento.



(Le puede interesar: Proponen obligatoriedad de sistemas de retención para llevar niños en carro: así sería).

Por último, la entidad comentó que la realización de esta carrera infringe el Código Nacional de Tránsito y Transporte (ley 769 de 2002), como lo es:



-Exceder los límites de velocidad.

-Bloquear una calzada o intersección.

-No acatar las instrucciones de la autoridad competente.

-Realizar maniobras peligrosas.

-Transitar por zonas peatonales o ciclorrutas, y la posible inmovilización del automotor.

Cabe resaltar que si usted se inscribió al evento debe vigilar la legalidad del recaudo de dineros, entendiendo que su realización no cuenta con los parámetros legales.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias