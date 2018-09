Están abiertas las puertas del Movistar Arena para el primer concierto

La Secretaría de Movilidad de Bogotá no autorizó ningún plan de manejo porque el evento es privado y no implicará cierres viales.



De todas formas, precisó que no se autoriza la formación de colas de vehículos en espera para ingresar a los parqueaderos aledaños al coliseo.



Tampoco se permite el parqueo informal de vehículos en inmediaciones del recinto y el organizador deberá garantizar la disponibilidad de cupos suficientes de estacionamiento para evitar el estacionamiento irregular en la vía.

Los organizadores del concierto disponen de acomodadores que indican el sector de ubicación, según la boleta de los asistentes.



El concierto de este viernes constituye una actividad de prueba para verificar las condiciones del nuevo coliseo, en cuya reconstrucción se invirtieron 100.000 millones de pesos.



Los protagonistas del concierto de prueba en el Movistar Arena, el cual se convierte desde este viernes en uno de los escenarios más modernos del continente (solo existe otro en Chile), son el cantante bogotano Fonseca y el argentino Nahuel Pennisi, y aunque el de este viernes no será un espectáculo abierto al público, se esperan al menos 11.000 visitantes, de los 14.000 que puede recibir el lugar.

