Después de dos años marcados por el confinamiento y por los hechos de vandalismo, el Sistema Integrado de Transporte Público se ha ido recuperando de a poco, volviendo al ritmo de pasajeros y validaciones diarios anteriores a la pandemia.



Con este retorno a la normalidad, se acentuaron aquellos males que desde hace años ya aquejan al sistema y que continúan desangrando las arcas públicas: colados, ladrones del mobiliario (señales, avisos) y vendedores informales de pasajes que utilizan tarjetas con beneficio económico.



Tráfico de pasajes

El 24 de febrero de 2022, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a seis personas y aprehendió a un menor de edad que tenían en su poder 88 tarjetas Tu Llave del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, las cuales eran utilizadas de forma irregular.



De acuerdo con las autoridades, estas personas tenían un negocio clandestino de venta de pasajes en el barrio Los Alpes de San Cristóbal, a pocos metros de un paradero del SITP. En este lugar utilizaban tarjetas de personas que contaban con el beneficio del Sisbén y vendían el ingreso al sistema por un menor precio.



Este esquema de robo al sistema no es nuevo, en varias ocasiones concejales de Bogotá han denunciado bandas dedicadas a vender pasajes a un menor precio gracias al descuento que poseen algunas tarjetas. De hecho, la Policía ha manifestado en más de una ocasión tener identificados varios paraderos en donde se realiza esta actividad.

“La venta irregular de pasajes en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá tiene varias modalidades y su principal consecuencia es el impacto negativo en las finanzas del sistema debido a un menor ingreso por usuario”, explicó la Subgerencia Económica del sistema.



EL TIEMPO recorrió varios paraderos de la capital y encontró que esta forma de defraudar a la ciudad no solo es común, sino que varios usuarios del componente zonal la defienden.



Sobre la avenida Boyacá, desde la calle 13 hasta la 80, hay al menos cuatro puntos ambulantes en donde se ofrecen pasajes a 2.200 pesos. Recordemos que con este incentivo las personas con puntaje inferior 30,56 solo pagan 1.800 pesos por el servicio troncal y 1.650 en las rutas zonales, por lo que, por validación, estos revendedores estarían ganando 550 pesos.



Haciendo una estimación, y tomando como base el caso de las 88 tarjetas, el uso de una tarjeta por hora (en una jornada de ocho horas) y el número de transbordos que permite cada elemento, una persona dedicada a esta actividad irregular podría facturar hasta 387.000 pesos diarios.



“Encontrar dónde recargar no es fácil, y estas personas prestan un servicio que beneficia a todos, algo le tienen que ganar”, le dijo a este periódico una usuario del sistema antes de comprar un pasaje subsidiado.



Con respecto a las modalidades, la empresa de transporte tiene identificadas dos formas de uso indebido. La primera es a través de la venta de transbordos a un precio más bajo que el de la tarifa plena. La segunda, con tarjetas que tienen tarifa diferencial (adulto mayor y Sisbén) o subsidio (discapacidad) por personas que, según pudo establecer este periódico, se pueden comprar hasta por 150.000 pesos.



“En el primer caso, al sistema le ingresan 200 pesos por cada transbordo, pero debe pagar al concesionario del bus zonal tarifa plena por pasajero, y en el segundo caso le ingresa lo correspondiente a tarifas subsidiadas mientras deberían ser tarifas plenas”, explican.



De acuerdo con cálculos de TransMilenio, la afectación en los ingresos por esta problemática supera los 3.700 millones de pesos anuales.



Según datos oficiales, en la ciudad circulan 406.875 tarjetas con beneficio vigente y con perfil de apoyo ciudadano, 119.398 tarjetas con perfil de discapacidad y 580.977 con perfil de adulto mayor.

Los colados

Existe un mal que históricamente ha afectado las arcas del sistema de transporte de Bogotá, y fundamentalmente de TransMilenio: los evasores de pago. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional realizado entre 2018 y 2019, contratado por la empresa de transporte, el porcentaje de evasión fue estimado en 15,36 por ciento, lo que representaba una pérdida anual superior a 222.000 millones de pesos.



“En este momento es difícil precisar el número de evasiones diarias; sin embargo, se encuentra en desarrollo un software de inteligencia artificial que permitirá desarrollar este conteo con mayor precisión a partir de la visualización y monitoreo del fenómeno a través de las cámaras del sistema”, dice TransMilenio.



No obstante, si tomamos como base el promedio de usuarios diarios, que es de 3’000.000, según datos oficiales de diciembre del año pasado, la cifra de colados sería de 460.800 personas.



Entre las zonas que han identificado como puntos críticos de evasión se encuentran las troncales Caracas sur, Eje Ambiental y carrera 10.ª, Caracas centro, fundamentalmente las estaciones que están en la localidad de Chapinero.



“La contratación de las nuevas puertas nos permitirá controlar mejor la evasión. El evasor es quien ocupa su espacio en el bus y no contribuye al mejoramiento del sistema”, señaló Álvaro Rengifo, gerente del sistema, durante la rendición de cuentas de esta semana.



Para atacar esta problemática, TransMilenio realiza un piloto en la estación Santa Lucía con las barreras de control de acceso (BCA), un dispositivo electromecánico que se encarga de restringir el acceso de los pasajeros a los buses o estaciones.



“Entre las conclusiones se determinaron las bondades de las BCA en la mitigación de la evasión del pago por el monitoreo estadístico, del efecto positivo que reviste la eliminación de las modalidades de evasión por debajo, por encima, balanceo, y la minimización de las modalidades de paso de 2 por 1, 3 por 1 y hasta 4 por 1”, explican.

Los otros males

En noviembre del año pasado, EL TIEMPO denunció el robo indiscriminado y la vandalización de las señales verticales de los paraderos del SITP. De acuerdo con cifras del Dadep, la reparación de estos elementos le costó a la ciudad más de 2.000 millones de pesos en el 2021. Pero los delincuentes no solo la emprendieron contra los avisos del SITP, también lo han hecho con los tableros de TransMilenio que indican las rutas.

A esto hay que sumarle los 25.000 millones de pesos que costó la reparación de las estaciones vandalizadas durante el paro nacional del año pasado. Sumando las pérdidas por todos estos males, la cifra asciende a 252.700 millones de pesos, aproximadamente.



CAMILO CASTILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ