La Secretaría de Ambiente publicó el borrador de la resolución con la que buscan establecer el etiquetado vehicular ambiental (EVA) en Bogotá, una herramienta con la que el Distrito busca clasificar los 2’614.804 vehículos que circulan por la ciudad según su impacto ambiental en la calidad del aire. La medida, que según la entidad será gratuita y no acarreará sanciones, arrancará con un piloto de dos años en el primer trimestre del 2023.

Si bien el documento indica que la etiqueta será de carácter voluntario, también explica que la Administración Distrital podrá implementarlo para regular o limitar la circulación de vehículos en virtud del distintivo que tenga cada vehículo, es decir, de acuerdo al estándar de emisión.



De hecho, uno de los objetivos de la medida será tener una herramienta de gestión vehicular cuando se presenten episodios críticos de contaminación y así evitar alertas ambientales como la que se declaró en febrero pasado por la acumulación de material particulado en el aire.



Además, estos son responsables de emitir 676 toneladas de carbono negro -sustancia que afecta 3.200 veces más que el dióxido de carbono según la entidad- al aire de la ciudad.



Recordemos que, según el ‘Inventario de emisiones contaminantes atmosféricos 2020’ de la Secretaría de Ambiente, en la ciudad se emiten 1.798 toneladas de material particulado por año. De estas, el 23 por ciento provienen de fuentes móviles como camiones -los que más contaminan y los primeros en probar el etiquetado-, automóviles, buses y motos.



Una de las críticas que surgió luego de la publicación del documento tiene que ver con la no obligatoriedad de la medida. “El etiquetado vehicular ambiental es una medida que no tendrá mayor efecto por varias razones: primero, es voluntario; segundo, no está ligado a un plan de disminución o descontaminación del aire. Tiene más impacto hacer una buena revisión técnico-mecánica del vehículo”, señaló Luis Jorge Hernández, profesor asociado de la Facultad de Medicina y experto en temas de la relación ambiente y salud.



Según el experto, no tomar medidas efectivas para reducir la contaminación tiene consecuencias directas en la salud de los bogotanos. “Hay que tener en cuenta que la morbilidad y la mortalidad por neumonía en menores de 5 años en Bogotá sigue aumentado, llevamos 40 casos (en 2022) frente a 20 el año pasado”, afirmó.



En esa misma línea opinó Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos. “La propuesta de etiquetado vehicular no resuelve el problema de contaminación del aire en la ciudad, y sí crea más cargas económicas para los propietarios. Además, no ataca la contaminación del transporte de carga”, señaló.



Para Oróstegui, existen vacíos en el documento. Por ejemplo, cuestionó que no se mencione qué pasará con aquellos vehículos matriculados en otras ciudades o cómo se ejercerá el control de dos millones de vehículos. “Es una resolución con mucha improvisación. Además, hay que tener en cuenta que más de la mitad del parque automotor de la ciudad no tiene más de 10 años”, agregó.



De acuerdo con cifras del Runt del 2021, el 48 por ciento del parque automotor de la capital tiene más de 11 años de circulación. En el país, la cifra disminuye al 43 por ciento, que equivale a 7’177.794 vehículos.



Frente a esta crítica, Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente, respondió que el etiquetado ambiental va a permitir una clasificación basada en las condiciones reales del vehículo.



“Hasta ahora las medidas restrictivas se han hecho únicamente por la edad del vehículo, pero muchas personas que tienen un vehículo viejo le hacen cambios en tecnologías, mejoras, aditivos que hacen que contaminen menos”, señaló.



¿Cómo es el etiquetado?

Las fuentes móviles terrestres de la capital serán clasificadas en cinco categorías, cada una con un color diferente. Esta se determinará por varios factores, los cuales incluyen el tipo de tecnología, el peso, si presta o no servicio público, el modelo y fundamentalmente los factores de emisión (contaminante atmosférico que emite y concentración de material particulado). El resultado de dicha fórmula, que puede ir de 0 a 100, se denominó Factor Ambiental Vehicular.



Este modelo ya se aplica en países como México, Austria y Francia, lugares en donde es obligatorio. En este último es un adhesivo redondo que corresponde a la clasificación del vehículo definida de acuerdo con el estándar de emisión del vehículo que consta de seis categorías y desde 2017 restringe la circulación de fuentes móviles en algunas zonas.



En Alemania, además del etiquetado, cuentan con zonas en donde solo se permite el ingreso de vehículos que cumplan con ciertos estándares dados por la clasificación ambiental.



“Van a iniciar en el color gris, el más contaminante; pasan a naranja, amarillo, verde y azul, que es el color menos contaminante o cero emisiones. La idea es que quienes vigilan las vías tengan la capacidad de evaluar con toda facilidad ese color para saber cuánto contamina ese carro y si debe tener alguna restricción o no”, agregó Urrutia.



La etiqueta azul será para vehículos eléctricos e híbridos cuyo motor se encienda por compresión o chispa. La verde, cuyo rango va del 4 al 20 en el resultado Factor Ambiental Vehicular, sobre todo vehículos que cumplan normativa Euro V y con filtro de partículas o DFP. Estas dos categorías tendrán una vigencia de 24 meses.



En ese sentido, los 11.506 vehículos eléctricos e híbridos eléctricos matriculados en lo que va de este año en Bogotá, según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, podrán solicitar la etiqueta.



La etiqueta amarilla comprende los vehículos que presentan un factor ambiental vehicular entre un rango mayor que 20 y menor o igual que 35, y que funcionen con diésel. La naranja, a aquellos vehículos cuya concentración de emisiones de material particulado no exceda los 3 miligramos por metro cúbico; y, finalmente, la categoría gris, aquellos que tienen un factor ambiental vehicular mayor que 59 hasta 100 que no cuenten con clasificación dentro de la normativa Euro. Estas categorías tendrán vigencias entre los 12 y los 18 meses.

Así será el procedimiento

El procedimiento para la asignación de la etiqueta se desarrollará en cuatro etapas: inscripción y preclasificación, evaluación, asignación de categoría y seguimiento.

La primera contempla el registro por parte de los propietarios de los vehículos en la plataforma que la Secretaría de Ambiente disponga.



Una vez se realice la inscripción, la Subdirección de Calidad del Aire de la entidad y el Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá (CIMAB) tendrán un plazo de tres días para preclasificar el vehículo.



La fase de evaluación se llevará a cabo en los 30 días hábiles siguientes. Esta etapa incluye la ejecución de una prueba en laboratorios acreditados por el Distrito.



“Si la evaluación de emisiones se realiza en laboratorios del Ideam, el costo deberá ser asumido por el solicitante”, se lee en el borrador.



Tras la clasificación, los conductores recibirán la etiqueta física (ver gráfico), la cual estará vinculada a través de un código QR a una plataforma con toda la información del vehículo.

