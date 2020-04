Estudio demostraría que extender la cuarentena no es la solución

Una investigación de modelación matemática que pretendía analizar a fondo cuál es el impacto real de las medidas de mitigación que se están tomando en el país, concluyó que la prolongación de la cuarentena no sería la solución más adecuada a la pandemia.



El estudio, que fue hecho por docentes de la Universidad de Los Andes, dice, entre otras cosas que "el cierre de colegios y universidades es menos eficiente en aplacar el crecimiento de la curva comparado con la restricción de movilidad de adultos".

El informe causó revuelo entre la ciudadanía, que sorprendida se preguntaba cuál es la razón por la cual la extensión del encierro no es lo más viable en este momento de la pandemia. EL TIEMPO habló con Juan Manuel Cordovez, uno de los líderes de la investigación, quien explicó cómo funciona este modelo matemático.

¿Es la prolongación de la cuarentena la solución al problema?



¿De qué se trata el estudio y cómo lo hicieron?

El estudio es un ejercicio académico. Nosotros lo que hicimos fue consultar en la literatura lo que se ha publicado en tema de modelación matemática en la epidemia de covid-19, y construimos un modelo con el Grupo de Investigación en Biología Matemática y Computación, de la Universidad de Los Andes.



Es un modelo para evaluar el efecto que tienen las medidas de mitigación que se han propuesto diferentes países, ese era el objetivo, es un ejercicio teórico.



Lo que nosotros hicimos fue construir una ciudad hipotética que tiene, guardando las proporciones, una estructura espacial parecida a la de Bogotá. Sobre esa construcción lo que hacemos es que ponemos, con ayuda del computador, a que las personas se muevan en la ciudad y en ese entorno físico, con esto lo que tenemos es una población distribuida por edades que refleja exactamente la distribución por edades en Bogotá.



Los resultados que estamos presentando son importantes por que los modelos matemáticos, que hay bastantes, no reflejan tanto la realidad de nuestro país.

¿Cuál era el objetivo?

Con este informe no queríamos proponer que en Bogotá vaya a ver 1.2 millones de infectados el 25 de junio, sino que nosotros lo que queríamos era evaluar el efecto que tienen las medidas de mitigación en las curvas epidemiológicas, el modelo lo construimos con eso en mente.



Nosotros realmente como equipo de trabajo de profesores estamos buscando contribuir al avance en el conocimiento de la forma en cómo estas enfermedades prosperan.

Una de las conclusiones es que extender la cuarentena no tiene el impacto que creemos ¿Cómo funciona esto?

Tengo que reconocer que en Colombia las restricciones se produjeron temprano, eso nos ha permitido comprar un tiempo muy valioso, esa es tal vez la conclusión más importante que yo quisiera compartir.



Lo que se ha hecho hasta ahora, y el tiempo por el cual se extienda la cuarentena, es tiempo que se compra para robustecer el sistema de salud, la red hospitalaria, pero hay que ser conscientes de que la cuarentena se acaba y el problema no pasa. Muchas personas piensan: 'bueno ya se acabó la cuarentena y puedo salir, puedo saludar a los vecinos', pero no... la cuarentena se acaba y ahí es donde empieza, donde resurge la curva de personas infectadas, entonces ese tal vez es el segundo punto más importante.



Entonces hemos comprado un tiempo muy valioso y eso hay que reconocerlo, pero realmente lo que hemos hecho no disminuye el tamaño del pico simplemente y lo posterga.

En ese sentido ¿La cuarentena lo que hace es darle tiempo al sistema de salud para prepararse?

Sí, es exactamente el tiempo necesitamos para hacer ese tipo de movimientos, y obviamente preparar el resto, tratar de bajar al mínimo el número de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, seguir con estas otras iniciativas de hacer centros hospitalarios y preparar lugares dedicados a atender covid.



Me parece que es una estrategia acertada y si no hubiéramos hecho esta cuarentena tal vez ya estaríamos en este momento con una alta demanda en unidades de cuidados intensivos, entonces la cuarentena y cómo se ha utilizado este tiempo hay que resaltarlo.

Hay algo que llama la atención en las conclusiones ¿Qué significa levantar las restricciones en mayo y volver a tenerlas en junio?

Es algo que no es nada intuitivo y es que uno podría sofocar la infección. Es decir que uno no puede poner a tantas personas durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que la infección se sofoque, esa medida es muy agresiva y muy larga, restringir la movilidad a más del 90% de personas durante un periodo de tres meses es algo inviable.



Lo que sucede con esta enfermedad que es tan contagiosa, es que si tú encierras, como está sucediendo en Bogotá, al 80% de las personas por un periodo de tiempo, digamos de un mes o dos meses, ese nivel de aislamiento no es efectivo en sofocar la epidemia, cuando tu acabes ese periodo todavía va a haber gente con el virus y en el momento en el que liberes la restricciones como si volvieras a empezar, solo que ya no empieza cómo estaba hace dos meses sino que ya hay un número considerable de gente infectada la población.



Por eso es que la idea de liberar la presión y volverla a tapar, como por etapas funciona mucho mejor que una cuarentena extendida, porque la cuarentena tú no la puedes hacer ni muy larga ni al 100%, lo que vas hacer es permitir que la cosa agarre un poquito más de de energía y cuando la liberas digamos que ese combustible se quema mucho más rápido, porque tenías más energía inicial.

