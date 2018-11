Estudiantes marcharon con sus padres por las calles de Bogotá

Estudiantes universitarios marcharon el lunes festivo desde la Universidad Nacional, sede Bogotá, hasta el parque Simón Bolívar, en una jornada en la que tuvieron el acompañamiento de cientos de padres de familia, quienes también pidieron durante el recorrido por mayores recursos para financiar la educación superior pública en Colombia.

La movilización se inició hacia las 10 de la mañana y participaron al menos unas 1.200 personas, en un acto promovido por los propios padres de familia de estudiantes de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional.



El lunes, precisamente, se conocieron los resultados de un sondeo promovido por la rectoría de esa universidad, en el cual se preguntaba a los estudiantes si estaban de acuerdo con volver a clases de inmediato, en el marco de las protestas –que ya cumplen cerca de dos meses–, para pedir mayor financiación a la educación superior.

Los resultados, publicados en la página oficial de la Universidad Nacional, muestran que un total de 27.730 estudiantes respondieron a la pregunta ‘¿Usted está de acuerdo en retomar inmediatamente las actividades académicas, manteniendo los espacios para el diálogo?’. El 69,43 por ciento (19.255) de los estudiantes respondieron no estar de acuerdo, frente a un 30,56 por ciento (8.475) que respondieron sí querer retomar las actividades académicas “de inmediato”.



Alejandro Palacios, estudiante de Ciencia Política de la Nacional y líder estudiantil, manifestó no creer que la suspensión o cancelación del semestre sea la mejor opción.

“Hemos pedido al Gobierno que no nos lo cancelen, porque queremos defender la universidad, pero también estudiar”, dijo.



El líder estudiantil agregó que hasta este lunes festivo no se ha recibido del Gobierno Nacional una respuesta para retomar diálogos. “Estamos a la expectativa para reiterar que tenemos voluntad para negociar y hallar soluciones lo más pronto posible”, declaró.

Palacios señaló que este martes se dirigirá a la Fiscalía para denunciar las amenazas de las que ha sido víctima las últimas semanas. El estudiante agregó que en tres movilizaciones, dos en Bogotá y una en Medellín, encapuchados se le han acercado para intimidarlo.



“En redes sociales me dicen todos los días que me van a matar, que deje de lado la lucha estudiantil, pues de lo contrario van a atentar contra mi vida”, denunció Palacios, quien agregó que este jueves habrá nuevas movilizaciones en el país.



