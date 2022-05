Desde el día de ayer, en horas de la madrugada, estudiantes del colegio Cortijo-Vianey de la localidad de Usme se han tomado la Sede A de esta institución de educación distrital. Una de las representantes estudiantiles afirmó a una emisora local que no se moverían del lugar hasta que sus quejas fueran debidamente atendidas.



(No deje de leer: ‘El 70 % de las obras nuevas tienen problemas’ )

Cristina Rodríguez, quien hace parte del comité de representantes de padres de familia de la institución, asegura que esta no es la primera vez que los menores muestran sus inconformidades con la institución, de hecho en el 2019 se produjo una situación similiar, "hace tres años otros chicos se tomaron el colegio. Este año lo están volviendo a hacer por las mismas circunstancias y problemas".



Los reclamos de los estudiantes se pueden resumir en tres: la falta de comedor de la institución, problemas en la infraestructura de la sede y la falta de pago de horas extra a los maestros.



Cabe aclarar que la solución de estos puntos ya había sido acordada y registrada en una acta del 2019. La representante de los padres de familia asegura que el incumplimeinto de los puntos es lo que ha llevado a los estudiantes a realizar la toma de la institución



Según explica Rodríguez, los alumnos no cuentan con un comedor en donde ingerir los alimentos de manera cómoda y tienen que hacerlo en distintos lugares de la institución no adecuados para el consumo de comida, como salones y escaleras. Además, asegura que no cuentan con servicio de horno microondas y que desde hace unos tres meses tampoco hay una cooperativa en donde los estudiantes puedan comprar alimentos.



En lo referente a la infraestructura, los alumnos piden que, además de mejorar la sede A del colegio, centren especial atención en el salón que usan para el programa de aceleración académica.



Este salón se encuentra ubicado cerca a la huerta del colegio y no cuenta con las condiciones necesarias para acomodar a los estudiantes, "es imposible que tomen clase ahí porque no es un salón cómodo. Están dentro o al lado de la huerta y el piso no es de cemento, es como en barro", asegura la acudiente.

Facebook Twitter Linkedin

Los estudiantes que protestan reclaman los puntos acordados desde el 2019 Foto: Archivo particular

Otro de los reclamos es la falta de pago de horas extras a los maestros de la institución. El colegio funciona con jornada única de 6:20 a. m. a 2:40 p. m., pero según lo explica Rodríguez, los horarios de los profesores son distintos y no coinciden con los del colegio, por eso asegura que "hace un poco más de un mes han decidido no seguir con la jornada hasta las 2:40 porque están trabajando horas extras y no les quieren pagar" lo que afecta a los menores porque han dejado de recibir algunas horas de clase.



Según dice Cristina Rodríguez, hasta el momento no se ha llegado a ningún punto de acuerdo. Asegura que en los días que vienen se van a realizar más reuniones para llegar a consensos entre autoridades distritales, padres de familia, estudiantes, profesores y el rector del colegio.



Rodríguez asegura que son aproximandamente 20 menores de edad que desde ayer duermen en el colegio y que cuentan con la autorización de los padres de familia, además dice que "Los chicos no se van a ir del colegio hasta que les den una solución".

Temas relacionados