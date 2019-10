Estudiante y profesora de La Salle desaparecieron en Sibaté

Johana Marcela Rincón, 22 años, estudiante de último semestre de medicina veterinaria de La Salle, enamorada de los animales, alegre y brillante, desapareció en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, el pasado sábado 5 de octubre.

Su papá, Milton Rincón, le dijo a EL TIEMPO que ese día, como era su rutina, acompañó a su hija a tomar el transporte para dirigirse a ese pueblo, donde está haciendo sus pasantías en compañía de una profesora de esta universidad que se llama Aleida Garzón.

“En la mañana la dejé en la flota, a las 8 de la mañana me llamó y me dijo que a las 7 había llegado. Estaba contenta, normal. Ella y la profesora salían por ahí cerca al pueblo a servicios de una veterinaria que se llama El Trébol, las llaman a domicilios, a servicios y visitan fincas”, explicó Milton.



Johana debía llegar al mediodía a la casa, pero no fue así. Su papá empezó a llamarla insistentemente. Al no ser atendido, decidió, sobre las 4 de la tarde, irse para ese municipio a buscarla. Sin embargo, no obtuvo mucha información.



Aleida y Johana se movilizaban en la camioneta de la profesora hacia la vereda Alto del Charco. En ese recorrido desaparecieron. Según información de la Policía de Cundinamarca, un grupo conformado por unidades del Gaula y el Ejército Nacional están realizando una búsqueda por las áreas rurales de esta zona, en especial en la carretera que de Sibaté conduce a Fusagasugá.



“Hoy tenemos una prioridad institucional que es la ubicación de las dos ciudadanas, acompañamos a sus familias, nos solidarizamos, y hemos ofrecido hasta 20 millones de pesos para quien de información que nos permita dar con la ubicación de estas personas”, señaló el coronel Necton Lincon Borja Miranda, comandante de la Policía de Cundinamarca.



Johana es egresada del colegio La Merced, según su padre hizo para de un programa de mejores bachilleres de Bogotá, está terminando su carrera por medio del Icetex, “porque no tenemos cómo costearle”, precisó Milton, y quien definió a su hija como buena estudiante, alegre y muy querida por sus amigos y familiares.



“Estamos en manos de Dios y de las autoridades, que por favor nos ayuden”, dijo Milton.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET