En el respaldo de una obra de la Virgen hallan obra inédita

María Alejandra Buitrago, estudiante de 10.º semestre de Conservación y Restauración de Patrimonio de la Universidad Externado, estaba hace pocos días restaurando una pintura de la Virgen del siglo XVII, del museo Colonial, cuando, de repente, descubrió una obra inédita pegada al respaldo de la imagen que estaba interviniendo. Todo un acontecimiento que tiene a una facultad entera encantada con una pintura que podría ser de hace cinco siglos, pero de la cual no se tiene ni un solo dato.



“Desde que la profesora escogió la obra tenía la intuición de que íbamos a encontrar algo, que resultó ser una obra completa inédita que nadie había visto, no hay registro, autoría ni procedencia, es un hallazgo para el patrimonio nacional”, explica orgullosa esta estudiante universitaria, quien hizo el hallazgo en la sede del barrio Egipto, en el centro de Bogotá.



El taller en el que apareció la obra es el de Pintura en Caballete, y es dirigido por la profesora Daniela Serrano Serrat, restauradora y conservadora especialista en este tipo de intervenciones. Cuando ella notó que la pintura de la Virgen no tenía bastidor, y en cambio sí un soporte en madera poco usual, sospechó que estaban a puertas de un gran descubrimiento.



“Tuve que quitar clavos por dos horas, en el momento la profesora me dijo: ‘no, espera, esto debe ser un descubrimiento de las dos, tú vas a ser quien levante el panel’. Claro, estábamos equipados, andamos con bata, manipulamos con guantes las obras, entonces la profe me dijo: ‘esta es la parte donde vas a coger la obra, lo que sea que haya, si hay algo, no vas a tocarlo o impactarlo, sino que vamos a ver qué hay’. Cuando levanté lo primero fue que pegué un grito: ¡está perfecto, hermosa, es divina!”.



De inmediato, todos los otros restauradores llegaron al lugar. Nació un Cristo coronando a la Virgen, con colores vivos, con una técnica que confunde a los expertos que ahora están tratando de descifrar por qué este cuadro permanecía oculto, y quién lo hizo. “La experticia técnica con la que se hizo es de otro nivel, lo notas cuando la detallas. El artista no era muy bueno con las manos, tienen un aspecto raro, pero el detalle de las caras, los vestuarios, es muy linda, al encontrarme con ella me sentí maravillada, es como que esto no está pasando, es como un milagro”.



Esta es la pintura inédita descubierta, es una representación de Jesús coronando a María. Foto: Universidad Externado

Hasta este momento no pueden decir si la obra es del siglo XVI o XVII, serán profesionales quienes van a analizar los pigmentos, el tipo de papel, los detalles iconográficos. La obra entra a un proceso de investigación al mismo tiempo que será sometida a un análisis científico que dará los elementos de detalle que a simple vista no pueden verse. Después de radiografías y otros procedimientos, entrará a un proceso de restauración final. Desde la universidad están invitando a restauradores, curadores e historiadores que quieran a ayudar a identificar estas obras y los artistas. Son pinturas antiguas hechas en papel que se fabricaba a mano, de autores anónimos.



“Tenemos un mundo de hipótesis de cómo fue el proceso para que una obra estuviera escondida detrás de otra. La otra obra en la que estaba metida es muy bella, son obras que tienen una perfección técnica muy alta si miras los detalles de la pintura, el tiempo que tuvieron que tardar haciendo las dos, el plasmar cada ángel, detallar la Virgen, son cosas que no pasan todos los días, tal vez la obra de la Virgen perdió su soporte y quien fue dueño de ambas pinturas dijo: ‘esta otra pintura tiene un estado de deterioro, si la protegemos, tal vez alguien en un futuro pueda encontrarla y hacer algo por ella”.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO