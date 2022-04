Durante tres días estuvo desaparecido Juan Andrés López Rojas, un estudiante de octavo semestre de Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana, luego de que se perdiera su rastro tras salir de la biblioteca de la institución educativa.



Las autoridades, finalmente, reportaron este domingo que el estudiante fue encontrado en la localidad de Santa Fe “sano y salvo”.

Sus familiares han revelado algunos detalles sobre la aparición del joven de 20 años. Su tía, Johana López, en entrevista con Noticias Caracol, señaló que Juan Andrés “estaba muy desconcertado” cuando se encontró con su papá.



“Él realmente no hablaba, lo que él hizo fue abrazar al papá. Realmente, estaba muy desconcertado. Él no reaccionaba, hasta ayer no ha hablado mucho”, detalló la mujer al canal de televisión.



Así mismo, Johana López indicó que la información que han obtenido de las cámaras de seguridad de la zona sobre la desaparición del estudiante fue que él “salió de la universidad, de ahí se fue caminando hacia el Parque Nacional, sube por la (calle) 39 hacia la (carrera) 5ta y de ahí no sabemos nada más”.



La familiar de Juan Andrés resalta que creen que el joven en ese momento se encontraba bajo el efecto de alguna sustancia, porque “se ve en las cámaras que él camina sin saber hacia dónde. Él ingresa a un bosque, que es un lugar realmente muy peligroso y de pura montaña, y él sigue caminando hacia allá como si nada, como si realmente conociera hacia dónde va”.



La tía del universitario señaló que el joven estuvo tres días perdido “sin alimento, sin ropa, descalzo, sin comida, sin absolutamente nada, temblaba mucho cuando lo encontraron”.



“La comunidad le prestó unos zapatos, ropa, pero también dicen que un día más y no hubiera podido sobrevivir por la hipotermia”, puntualizó la mujer.

La desaparición

La búsqueda del joven de 20 años, que desapareció sobre las 9:30 p. m. del jueves 21 de abril, prendió las alertas de las autoridades e incluso la universidad emitió una comunicación en sus redes sociales notificando la desaparición.



De acuerdo con el padre de Juan Andrés, el día de su desaparición el joven le comentó que saldría a hacer una visita técnica con la universidad y que en horas de la noche volvería.



Al ver que su hijo no llegaba a la casa, tomó la decisión de salir a buscarlo. De esta forma pudo concluir que Juan Andrés había estado en la biblioteca hasta las 9:15 y que en la noche de su desaparición, y el día siguiente, alguien había utilizado su tarjeta personalizada del Sitp.



Hasta el momento, no se conocen más detalles de las causas de la desaparición durante tres días del joven.

